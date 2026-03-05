Hegseth tilda de "error de cálculo" que Irán piense que no pueden sostener los ataques: "Apenas hemos empezado a luchar"

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth - Europa Press/Contacto/Po1 Alexander Kubitza/Dod

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha catalogado de "grave error de cálculo" que Irán piense que no podrán sostener en el tiempo los ataques aéreos contra territorio iraní. "Apenas hemos empezado a luchar", ha expresado.

"No nos faltan municiones. Nuestras reservas de armas defensivas y ofensivas nos permiten sostener esta campaña mientras sea necesario", ha expresado durante una rueda de prensa junto al comandante del Comando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper.

Hegseth ha afirmado así que la voluntad de Washington es "férrea" y que solos ellos pueden controlar el cronograma. "Si creen que han visto algo, que esperen", ha dicho, agregando en otro punto de la rueda de prensa que Teherán "está haciendo todo lo posible para difundir mentiras" e "inflar" los números de muertos a fin de "convencer a su propia población de que están teniendo éxito".

La ofensiva ha dejado hasta la fecha más de 1.000 muertos en Irán, según las autoridades del país asiático. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo. Al menos diez personas han muerto en Israel.