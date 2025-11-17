Herida crítica una niña sorda de doce años tras recibir un disparo de un policía en Alemania

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una niña sorda de doce años ha resultado herida crítica en la localidad alemana de Bochum, en el oeste del país, debido a un disparo de un agente de la Policía que acudió al domicilio de su madre en busca de la menor, que había mostrado dos cuchillos en la calle.

"En la madrugada del lunes (17 de noviembre), una niña de 12 años desaparecida atacó a agentes de policía con dos cuchillos, lo que provocó el uso de armas de fuego. La niña resultó gravemente herida y fue trasladada a un hospital. La Policía de Essen, bajo la dirección de la Fiscalía de Bochum, se ha hecho cargo de la investigación", ha informado la Policía alemana en un comunicado.

La niña al parecer se había escapado de la casa de acogida en la que vivía y estaba siendo buscada por la Policía. Los agentes se desplazaron hasta el domicilio de su madre, también sorda, y llamaron a la puerta, pero desde el interior no respondieron a sus llamadas.

Finalmente, tras una hora la madre abrió la puerta y fue entonces cuando la niña se habría abalanzado con dos cuchillos sobre los cuatro policías, que respondieron con armas táser, pero uno disparó su arma de fuego reglamentaria.

Los propios agentes prestaron primeros auxilios a la niña hasta que llegó personal sanitario. La Fiscalía de Bochum ha informado de que la niña tiene una herida de bala en la zona abdominal, según el periódico 'Westdeutsche Allgemeine Zeitung'.

La menor está hospitalizada, ha sido intervenida quirúrgicamente de urgencia y se encuentra en cuidados intensivos, en estado crítico pero estable.