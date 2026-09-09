Heridas 20 personas tras descarrilar un tren después de chocar con un camión en un paso a nivel en Polonia

Archivo - Fotografía de archivo de una ambulancia en la capital de Polonia, Varsovia - Karol Serewis / Zuma Press / Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos 20 personas han resultado heridas este miércoles en el centro de Polonia a causa del descarrilamiento de un tren después de colisionar contra un camión en un paso a nivel en los alrededores de la localidad de Sokolniki Mokre, según ha confirmado la operadora PKP Intercity, que ha detallado que cuatro de las víctimas se encuentran en estado grave.

La operadora ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que el tren --integrado por una locomotora y seis vagones-- ha chocado con un camión en un paso a nivel en torno a las 12.00 horas, lo que ha causado su descarrilamiento y vuelco parcial.

"En el tren viajaban aproximadamente 120 personas. Según información de los servicios de emergencia, hubo 20 heridos, cuatro de ellos de gravedad", ha apuntado, antes de resaltar que ya se está organizando un transporte alternativo para los afectados.

Asimismo, ha manifestado que las labores de rescate continúan en la zona y ha agregado que "las autoridades competentes determinarán las causas y circunstancias exactas del incidente", sin que por ahora haya más detalles acerca del siniestro.