Heridas cerca de 50 personas tras chocar dos trenes en el sur de República Checa

Archivo - Fotografía de archivo de un accidente de tren cerca de la capital de República Checa, Praga, en septiembre de 2024 - Europa Press/Contacto/Dana Kesnerova - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 50 personas han resultado heridas este jueves tras chocar frontalmente dos trenes de pasajeros en la región de Bohemia Meridional, en el sur de República Checa, según han confirmado los servicios de emergencia, que han afirmado que hay varias víctimas en estado grave.

El accidente ha estado protagonizado por un tren exprés que cubría la ruta entre Ceske Budejovice y Pilzen y un tren local en la línea entre Zliv y Divcice, un suceso que ha dejado un total de 47 heridos, 27 de las cuales han sido hospitalizadas, tal y como ha detallado Jan Hajec, director de los servicios de rescate regionales.

"Cuatro pasajeros han sufrido heridas graves y nueve presentan heridas moderadas. Las heridas más generalizadas son heridas en las extremidades y en órganos internos", ha afirmado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión pública Czech TV.

Por su parte, Iva Nováková, portavoz del Hospital Ceske Budejovice, ha especificado que "uno de los heridos está en el Departamento de Resucitación, mientras que tres están en cuidados intensivos", según el diario 'Lidove Noviny', por lo que por ahora no se descarta que el siniestro pueda saldarse con víctimas mortales.

El inspector general de Ferrocarriles, Jan Kucera, ha indicado que por ahora se desconocen las causas del accidente, si bien ha especificado que los investigadores sopesan la posibilidad de un fallo humano o un fallo técnico. La Policía ha subrayado en su cuenta en la red social X que es posible que uno de los conductores se saltara un semáforo.