Heridas dos personas en un ataque con arma blanca en un kibutz cerca de Jerusalén

La Policía dice que el responsable es "un terrorista" residente en un campamento de refugiados en Jerusalén Este

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han resultado heridas este viernes en un ataque con arma blanca perpetrado por un palestino en un kibutz situado al oeste de la ciudad de Jerusalén, según han confirmado las autoridades, que han señalado que el sospechoso ha sido arrestado.

El servicio de emergencias Magen David Adom (Estrella de David Roja) ha señalado en un breve mensaje en su cuenta en Telegram que sus equipos están atendiendo a dos heridos en el kibutz Tzuba tras el suceso, mientras que la Policía israelí ha apuntado que el ataque ha sido perpetrado en un hotel por "un terrorista residente en el campamento de refugiados de Shuafat", en Jerusalén Este.

Así, la Policía ha apuntado en un mensaje en su cuenta en la red social X que "un agente de la Policía del Néguev que estaba alojado en el hotel y vio lo que estaba pasando logró someter al terrorista y arrestarlo", sin que por ahora haya reivindicación de la autoría de este ataque.

El suceso ha tenido lugar cuatro días después de la muerte de al menos seis personas, entre ellas un español, en un ataque perpetrado por dos palestinos contra un autobús en un cruce cerca de Jerusalén. El brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), las Brigadas Ezeldín al Qasam, aseguraron haber estado detrás del atentado.