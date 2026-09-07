Heridas dos personas en un intento de agresión contra la candidata demócrata a gobernadora de Ohio, en EEUU

Archivo - Imagen der archivo de una bandera de EEUU. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han resultado heridas a causa de un intento de agresión contra la candidata demócrata a gobernadora del estado estadounidense de Ohio (norte), Amy Acton, durante un festival comunitario en la localidad de Canfield, un incidente en el que la política ha resultado ilesa.

La campaña de Acton ha indicado en un comunicado que "un individuo armado" atacó a la política, "hiriendo a varias personas", al tiempo que ha dado las gracias a las fuerzas de seguridad por su "intervención rápida y decisiva".

"Este tipo de violencia no tiene cabida en Ohio. Acton siempre se opondrá al caos, el odio y la hostilidad que nos enfrentan", ha señalado la directora de comunicaciones de la campaña de la demócrata, Addie Bullock.

El sospechoso, identificado como Patrick Havas, de 38 años, ha sido detenido y trasladado a una prisión, donde hace frente a cargos por agresión y conducta desordenada. El hombre habría empujado a varias personas para intentar llegar hasta Acton, si bien fue reducido antes de llegar a ella.

El sheriff del condado de Mahoning, Jerry Greene, ha afirmado en declaraciones a la cadena de televisión estadounidense CBS que el hombre portaba dos pistolas y un puño americano, si bien ha manifestado que no llegó a hacer uso de ninguna de estas armas durante el incidente, que está aún bajo investigación.

El candidato republicano a gobernador de Ohio, Vivek Ramaswamy, ha condenado el suceso y ha manifestado que "los candidatos deben poder mantener encuentros con los votantes sin tener que preocuparse por amenazas o violencia".

"Lo que ha sucedido es totalmente inaceptable y no tiene cabida en la política. Esperamos que nadie haya resultado herido", ha manifestado en un comunicado en redes sociales firmado por su directora de comunicaciones, Connie Luck.

Las elecciones a gobernador en Ohio tendrán lugar el 3 de noviembre, junto con las 'midterm' en el país norteamericano. El actual gobernador del estado, el republicano Mike DeWine --que también ha condenado el incidente, resaltando que "la violencia o la amenaza de violencia en eventos políticos o públicos es siempre inaceptable--, no buscará la reelección.