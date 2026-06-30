Heridas al menos 20 personas tras un incendio en una refinería en el este de India

Archivo - Un bombero de India apunta con una manguera en funcionamiento - Europa Press/Contacto/Adil Abass - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos 20 personas han resultado heridas este martes, seis de ellas críticas, a causa de un incendio ya controlado que se desató en un oleoducto de una refinería en la ciudad portuaria de Haldia, en Bengala Occidental, en la frontera oeste de India con Bangladesh.

Un incendio masivo se desató el martes a primera hora de la mañana en un oleoducto de en una refinería de petróleo en Haldia, dejando al menos 20 heridos, seis de los cuales se encuentran en estado crítico y están siendo trasladados a un hospital en Calcuta, según ha informado el diario 'Hindustan Times', que cita a un alto cargo de la Policía del distrito de East Midnapore y agrega que el fuego ya ha sido controlado.

El incidente ha sido confirmado por la compañía propietaria de las instalaciones, Haldia Petrochemicals Limited (HPL), que ha confirmado el suceso y ha apuntado que este pudo haber ocurrido cerca de un punto de supuesto robo frecuente de combustible en las inmediaciones de la planta.

"La gasolina es un hidrocarburo altamente combustible y extremadamente inflamable, y la empresa ha advertido reiteradamente a las comunidades locales sobre cualquier acceso o manipulación no autorizada de productos derivados del petróleo debido a los graves riesgos para la seguridad que conlleva", advierte el comunicado de HPL, recogido por el propio 'Hindustan Times'.

La empresa, que ha indicado que la causa exacta se encuentra actualmente bajo investigación en coordinación con las autoridades competentes, ha querido subrayar que "la seguridad sigue siendo" su "máxima prioridad" y que continuará "cooperando plenamente con los organismos de investigación".