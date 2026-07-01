Heridos tres 'cascos azules' en un ataque contra una localidad de RCA situada en la frontera con Sudán

Archivo - Bandera de República Centroafricana (RCA) en San Petersburgo, Rusia (archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha condenado el ataque lanzado el martes por varios grupos armados contra la ciudad centroafricana de Am Dafock, situada cerca de la frontera con Sudán, una ofensiva que se ha saldado con tres 'cascos azules' heridos y que ha sido repelida por las tropas gubernamentales, según ha asegurado el Ejército de República Centroafricana (RCA).

La jefa de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en RCA (MINUSCA), Valentine Rugwabiza, ha indicado que el comunicado que el ataque fue perpetrado por "elementos armados afiliados la Frente Popular para el Renacimiento de Centroáfrica (FPRC), el Movimiento Democrático para la Unidad del Pueblo Centroafricano (MDRPC) y otros elementos armados no identificados".

Así, ha especificado que una base operativa temporal de la MINUSCA fue objetivo de disparos y ha denunciado "numerosos heridos", incluidos tres 'cascos azules' de Zambia, uno de los cuales "resultó herido de gravedad mientras llevaba a cabo una patrulla para proteger a los civiles". Todos ellos han sido trasladados por vía aérea para recibir tratamiento médico.

Rugwabiza ha mostrado su "profunda preocupación" por lo sucedido y ha recordado que "los ataques contra tropas de pacificación de la ONU podrían constituir crímenes de guerra", al tiempo que ha pedido a los responsables de estos incidentes que "cesen inmediatamente las hostilidades.

En esta línea, ha reclamado a las autoridades de RDC que "no escatimen esfuerzos a la hora de garantizar la protección y la entrega de ayuda humanitaria a los civiles afectados" y ha reafirmado que "estos ataques no socavarán de ninguna forma la determinación de la misión a la hora de aplicar su mandato, en particular en lo relativo a la protección de los civiles".

Por su parte, el jefe del Estado Mayor del Ejército de RCA, Zephirin Mamadou, ha subrayado en un comunicado que el ataque contra Am Dafok fue lanzado pro "elementos hostiles a la paz, la seguridad y la soberanía nacionales" tras "aprovecharse de una zona gris nacida del conflicto en Sudán para establecer bases avanzadas en la zona fronteriza sudanesa".

"Es desde estas posiciones desde las que lanzaron su incursión en territorio centroafricano, antes de replegarse hacia Sudán, donde siguen atrincherados", ha denunciado, al tiempo que ha indicado que "la configuración de Am Dafok, atravesada por la frontera internacional, y la extensión y complejidad del trazado fronterizo en este sector hacen particularmente difícil el control de esta zona".

"Esta situación es explotada de forma regular por elementos armados para llevar a cabo maniobras y escapar de nuestras fuerzas de defensa y seguridad", ha lamentado Mamadou, quien ha incidido en que "hay medidas en marcha para reforzar el dispositivo de control fronterizo" en el área, con la participación de la fuerza de la MINUSCA y "aliados rusos", en referencia al Africa Corps --anteriormente conocido como Grupo Wagner y ahora bajo mando del Ministerio de Defensa de Rusia--.

Mamadou ha esgrimido además que "el enemigo se oculta entre la población civil sudanesa" al otro lado de la frontera y ha reiterado que, pese a todo, "la situación en la región está bajo control y se considera estabilizada". "Hay operaciones en marcha, en firme coordinación entre las Fuerzas Armadas, la fuerza de la MINUSCA y los aliados rusos", ha reiterado.

"La estabilización de la situación de seguridad y la protección de las poblaciones civiles son la prioridad absoluta de las autoridades centroafricanas", ha asegurado Mamadou, quien ha pedido a los civiles que "mantengan la calma, sigan con sus ocupaciones y trasladen a las autoridades competentes cualquier información que pueda ser útil para la seguridad en la región".

Las autoridades sudanesas no se han pronunciado por ahora sobre el suceso, que tiene lugar en medio de la guerra desatada en abril de 2023 entre el Ejército de Sudán y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un conflicto que ha sumido al país en una de las crisis humanitarias más graves del mundo.