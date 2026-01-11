La hermana de Kim Jong Un augura "terribles consecuencias" si Seúl vulnera nuevamente la soberanía de Pyongyang

Archivo - Kim Yo Jong, la hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un - Europa Press/Contacto/Kim Jae-Hwan - Archivo

MADRID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Kim Yo Jong, la hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha instado este domingo a las autoridades de Corea del Sur a respetar su soberanía, tras denunciar la víspera una nueva violación del espacio aéreo norcoreano, y ha advertido de que una nueva "provocación" de este tipo tendrá "terribles consecuencias".

"Las actuales autoridades de Seúl no tienen derecho a tratar como un acto ajeno el caso pasado de infiltración de drones en Pyongyang cometido por el antiguo régimen rebelde de Yoon. Este caso constituye una grave violación de la soberanía inviolable de la RPDC cometida por la República de Corea, independientemente de si fue Yoon (Suk-yeol) o Lee (Jae-myung)", ha subrayado.

Así las cosas, Kim ha celebrado que el Ejecutivo surcoreano haya afirmado "no tener intención de provocar ni irritar" a su igual norcoreano, si bien ha criticado los intentos de Seúl de presentar esta "grave infiltración fronteriza" como un "caso civil", según un comunicado de prensa recogido por la agencia oficial KCNA.

"La esencia de la situación no reside en si su manipulador es militar o civil (...). Lo único claro es que el dron de la República de Corea violó el espacio aéreo de nuestro país", ha apostillado la hermana de Kim Jong Un, abriendo la puerta a "investigar a fondo esta posibilidad".

En cualquier caso, ya sea un acto de naturaleza civil o militar, "se trata de una violación de la soberanía" de Corea del Norte, ha matizado la también subdirectora del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, quien ha recordado que Seúl ya evidenció su "absoluta insolencia" en 2024 "cuando infiltró un dron en el cielo sobre Pyongyang".

"(Corea del Sur) jamás podrá eludir la responsabilidad de vulnerar nuestra soberanía (...). Si presentan (este episodio) como un acto de una organización civil y luego intentan afirmar que no constituye una violación de (nuestra) soberanía, verán un gran despliegue de vehículos aéreos no tripulados por parte de las organizaciones civiles de la RPDC", ha sentenciado Kim Yo Jong.

Estas declaraciones tienen lugar después de que las autoridades de Corea del Norte denunciaran este viernes que un dron surcoreano violó su espacio aéreo el pasado 4 de enero antes de que el Ejército norcoreano destruyera el aparato y aseguraran que Seúl deberá "pagar un alto precio" por atacar la soberanía nacional de Pyongyang.

Pyongyang sostiene que el aparato en cuestión estaba equipado con dispositivos de vigilancia y tras un análisis de los restos concluyó que contaba con dos cámaras de vídeo que grabaron áreas norcoreanas durante unos siete minutos. En este sentido, las autoridades norcoreanas han denunciado que el objetivo del dron era realizar un "reconocimiento de (la) zona".