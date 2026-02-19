La hermana de Kim Jong Un valora que Corea del Sur reconozca la presencia de drones en la frontera

Archivo - Kim Yoo Jong en un encuentro con un alto cargo surcoreano en 2019. - Europa Press/Contacto/South Korean Unification Min

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Kim Yo Jong, subdirectora de departamento del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y hermana del líder de Corea del Norte, ha valorado que las autoridades surcoreanas hayan reconocido la presencia de drones en la frontera, avisando de que un episodio "tan insensato" no debe repetirse y que habrá "terribles consecuencias" si vuelve a suceder.

La dirigente norcoreana ha recalcado que Seúl reconozca oficialmente la "provocadora incursión" en el espacio aéreo del país. "Un acto tan insensato que pone en peligro a uno mismo no debe repetirse. Si tal violación de la soberanía de la República Popular Democrática de Corea se repite, se producirán terribles consecuencias, sin importar quién sea el autor intelectual ni por qué medios se lleve a cabo", ha indicado en un comunicado difundido por la agencia estatal NKCA.

"Lo recalco una vez más. Esto no es una amenaza, sino una firme advertencia", ha señalado Kim Yo Jong, quien ha señalado que Pyongyang dará pasos para reforzar la vigilancia en la frontera.

El ministro de Unificación de Corea del Sur, Chung Dong Young, reconoció la presencia de drones surcoreanos en la zona fronteriza, una cuestión que dijo lamentar apuntando que se trata de una violación de la soberanía de Corea del Norte.

En este sentido, Chung anunció los planes para restablecer la zona de exclusión aérea en la frontera 'de facto' con Corea del Norte, tal y como estaba previsto en los fallidos acuerdos intercoreanos de 2018, en un nuevo paso de las autoridades surcoreanas para un acercamiento con el país vecino.

"En cooperación con las autoridades militares, el Gobierno ha revisado este asunto y buscará restaurar el pacto militar, lo que incluye la zona de exclusión aérea", explicó en una rueda de prensa en el que confirmó las intenciones de reavivar el pacto de 2018 firmado bajo el Gobierno de Moon Jae In para un "cese de las hostilidades entre los dos Ejércitos en zonas de la frontera".