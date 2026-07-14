La hermana menor del senador Lindsey Graham (EEUU), Darline Graham, le sucederá en funciones tras recomendación de Trump

El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, anuncia el lunes 13 de julio de 2026 que Darline Graham Nordone, la hermana menor del fallecido Lindsey Graham, será nombrada para ocupar el resto del escaño de Graham en el Senado de EEUU - Europa Press/Contacto/Tracy Glantz

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El gobernador del estado estadounidense de Carolina del Sur, el republicano Henry McMaster, ha nombrado este lunes a la sucesora en funciones del difundo senador Lindsey Graham --fallecido en la noche de este sábado--, que será su hermana menor, Darline Graham, a quien el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, había recomendado horas antes para el puesto.

Definiendo en un acto oficial al finado 'halcón' republicano como un "hombre irresistible", "irreemplazable" y "extraordinario", el gobernador de su estado natal ha descrito como "un honor" el pedirle a Darline Graham que, "durante el resto de su mandato", ocupe de manera interina el puesto de su hermano mayor y "termine su labor".

McMaster ha afirmado asimismo desde el evento celebrado en Columbia, capital del estado, que le ofreció el cargo a la nueva senadora al conversar con ella por teléfono en las primeras horas del domingo, poco después del fallecimiento del senador, ha reconocido que se preguntaba "qué diría" sobre su planteamiento. "Aceptaste servir entre lágrimas (...) y me conmovió tu pronta comprensión del deber que tenías para servir", ha destacado.

"Llamé al presidente después, y le pareció una gran idea. Estoy seguro de que todos aquí piensan lo mismo", ha asegurado, aludiendo así a Donald Trump, que este mismo lunes ha declarado haber recomendado al gobernador el nombramiento de la "maravillosa" Darline como un "homenaje fabuloso" a su difundo hermano.

Por su parte, la nueva senadora interina ha comenzado su intervención en el mismo evento aclarando en clave cómica que no había oído "nunca" a nadie "describir a Lindsey como irresistible", como hacía apenas un minuto antes McMaster.

"Sé que Lindsey era amado y respetado por muchos, y aprecio enormemente los recuerdos e incluso las anécdotas divertidas que se han compartido", ha declarado en un breve discurso en el que también ha querido "agradecer al gobernador" el haberla elegido "para servir durante el resto del mandato" de su hermano. "Es un gran honor", ha subrayado.

"Es un gran privilegio poder concluir parte de su importante labor, y prometo trabajar arduamente durante los próximos meses para apoyar al presidente y continuar los esfuerzos de mi hermano en beneficio de los ciudadanos de Carolina del Sur y de Estados Unidos", ha remarcado.

El nombramiento de Darline Graham como sucesora en funciones como senadora por Carolina del Sur llega apenas dos días después del fallecimiento de Lindsey Graham a causa de una "disección aórtica causada por una aterosclerosis", según un examen preliminar realizado por la oficina del jefe médico forense del distrito de Columbia, Francisco Diaz.

Graham, senador por Carolina del Sur y uno de los aliados más férreos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, murió el sábado a los 71 años de edad, según confirmó su oficina, que achacó el fallecimiento a una "breve y repentina enfermedad".

La muerte de Graham, que desempeñaba el cargo de presidente del Comité Presupuestario del Senado, representa una conmoción para el ala neoconservadora del Partido Republicano-- el senador había aparecido en público el viernes durante una visita a Ucrania-- y queda por ver su impacto en la composición de la Cámara Alta, donde los republicanos tienen una mayoría muy ajustada.