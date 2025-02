Herzog habla de día de "agonía" tras la entrega de los cadáveres de cuatro rehenes por parte de Hamás y pide "perdón"

Archivo - Imagen de archivo del presidente israelí, Isaac Herzog - Ilia Yefimovich/Dpa - Archivo

"Perdón por no protegeros en ese día terrible. Perdón por no traeros a casa sanos y salvos", afirma el presidente de Israel

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha afirmado este jueves que el día es uno de "agonía" y "dolor" por la entrega por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de los cadáveres de cuatro secuestrados durante los ataques perpetrados por el grupo islamista y otras facciones palestinas el 7 de octubre de 2023, al tiempo que ha pedido "perdón" por sus muertes.

"Agonía. Dolor. No hay palabras", ha dicho Herzog en un mensaje en su cuenta en la red social X. "Nuestros corazones, los corazones de toda la nación, están hechos pedazos", ha señalado, antes de afirmar que "en nombre del Estado de Israel, inclina la cabeza y pide perdón".

"Perdón por no protegeros en ese día terrible. Perdón por no traeros a casa sanos y salvos", ha afirmado. "Que su memoria sea una bendición", ha remachado, después de que la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmara que los cuerpos habían sido entregados por Hamás, con mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Así, la oficina de Netanyahu ha subrayado en su cuenta en X que "Israel recibió, a través de la Cruz Roja, los ataúdes de cuatro rehenes muertos". "Los ataúdes fueron entregados a las fuerzas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y del Shin Bet dentro de la Franja de Gaza, desde donde serán trasladados a Israel", ha señalado.

En este sentido, ha especificado que los cuerpos serán trasladados al Centro Nacional de Medicina Forense del Ministerio de Sanidad para el proceso de identificación, tras lo que las familias recibirán una "notificación oficial". "Las familias de los secuestrados han sido informadas y nuestro corazón está con ellos en este momento difícil", ha agregado.

"Se pide al público respetar la privacidad de las familias y abstenerse de difundir rumores e información que no sea oficial y fundamentada. Continuaremos actualizando con información fiable según sea necesario", ha apostillado la oficina del primer ministro de Israel.

El Ejército israelí ha subrayado en un breve comunicado que "los ataúdes de los cuatro rehenes muertos han sido entregados a las fuerzas de las FDI y el Shin Bet en la Franja de Gaza", poco después de señalar que "según la información facilitada por Cruz Roja, los cuatro ataúdes con los rehenes fallecidos han sido entregados al organismo y están en camino" a los militares, desplegados aún en varios puntos del enclave palestino.

Por su parte, el ministro de Sanidad israelí, Uriel Busso, ha resaltado que el proceso de identificación de los cuerpos podría llevar un tiempo, dado que el objetivo es no sólo identificar a las víctimas, sino establecer las causas de sus muertes, si fuera posible, según ha informado la cadena de televisión israelí Channel 12.

HAMÁS ACUSA A ISRAEL DE LAS MUERTES

A primera hora del día, Hamás ha entregado al CICR los cuerpos de Shiri Bibas, sus hijos Ariel y Kfir, y Oded Lifshitz durante una ceremonia celebrada en Bani Suhaila, al este de Jan Yunis, tras lo que el grupo ha afirmado en un comunicado que "la resistencia ha trabajado para respetar la santidad de los muertos y los sentimientos de las familias durante la ceremonia para la entrega de los cadáveres de los prisioneros, incluso después de que el Ejército de ocupación no respetara sus vidas cuando estaban vivos".

"Preservamos la vida de los prisioneros de la ocupación --en referencia a los cuatro secuestrados cuyos cadáveres han sido entregados--, les dimos lo que pudimos y les tratamos con humanidad, pero su Ejército los mató junto a sus captores", ha denunciado, antes de reiterar sus acusaciones contra el Ejército israelí por "matar a sus prisioneros al bombardear sus centros de detención".

"A las familias Bibas y Lifshitz: Hubiéramos preferido que sus hijos volvieran con vida, pero vuestro Ejército y los líderes de vuestro Gobierno eligieron matarlos en lugar de lograr su vuelta. Junto a ellos, mataron a 17.881 niños palestinos con sus criminales bombardeos contra la Franja de Gaza", ha zanjado el grupo islamista, según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

Hamás anunció el martes que entregaría los cuerpos de Shiri Bibas y sus dos hijos, de cuatro años y nueve meses en el momento del secuestro. Oded Lifshitz, de 83 años, estuvo en manos de Yihad Islámica, que el miércoles confirmó que su cadáver sería uno de los entregados este jueves. Su esposa, Yocheved, también secuestrada el 7 de octubre de 2023, fue liberada durante la tregua pactada en noviembre de ese año.

El grupo islamista anunció en noviembre de 2023 que Shiri, Ariel y Kfir Bibas habían muerto en un bombardeo israelí contra Gaza en el marco de la ofensiva y publicó un vídeo de Yarden Bibas --marido de Shiri y padre de los niños--, entonces retenido y liberado el 1 de febrero en el marco del acuerdo de alto el fuego, culpando a Netanyahu de sus muertes, tras lo que el Ejército israelí habló de una campaña de "terror psicológico".

De hecho, las autoridades israelíes rechazaron confirmar que estas tres personas hayan fallecido y pidieron en varias ocasiones al grupo islamista palestino que confirme si están con vida, de cara a su posible liberación. El anuncio del martes de Hamás y la entrega de sus cuerpos confirma las afirmaciones del grupo sobre su muerte bajo cautiverio, a la espera de que las autopsias determinen las causas.

CRÍTICAS A NETANYAHU

El líder del partido israelí Los Demócratas, Yair Golan, ha afirmado que se trata de "un día de profundo luto" y ha acusado a Netanyahu de poner su carrera política por delante del bienestar de los secuestrados en los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Nuestros corazones están llenos de profundo dolor y enfado por Shiri, Kfir y Ariel Bibas. Si el gobierno israelí hubiera actuado a tiempo, todavía podrían estar con nosotros", ha afirmado en X, antes de agregar que "es imposible no reflexionar con dolor sobre el destino de Oded Lifshitz, quien, mientras u esposa Yocheved regresaba a casa, se quedó atrás y nunca más pudo verla".

"Es imposible y no debe olvidarse que el Gobierno israelí abandonó a sus ciudadanos el 7 de octubre y luego los abandonó una y otra vez", ha dicho Golan, quien ha reclamado un acuerdo para la liberación de "todos" los secuestrados que siguen en Gaza. "¡Todos, ahora! Sin mentiras, sin política, sin retrasos", ha sostenido.

Además, ha criticado a Hamás por "convertir a bebés asesinados en cautiverio en una ceremonia de victoria". "Lo vemos y nos enfada que podría y debería haber sido diferente. Netanyahu mantiene a Hamás en el poder y, sin embargo y a pesar de todo, continúa fortaleciéndolo", ha criticado. "Siguen abandonando y dejando atrás a los rehenes que apenas respiran. Ellos mueren y él se salva", ha reseñado.

Por contra, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, quien dimitió de su cargo como ministro de Seguridad Nacional por su desacuerdo con el acuerdo de alto el fuego, ha apostado por "abrir las puertas del infierno" para Hamás en Gaza, incluida una suspensión de la entrega de ayuda humanitaria y el corte de servicios esenciales para la población.

"Los nazis no merecen el humanitarismo. Sin combustible. Sin electricidad. Son convoyes (de ayuda). Sin excavadoras. Sin alto el fuego. Sin retirada. ¡Sólo las puertas del infierno!", ha dicho en X, al tiempo que ha condenado "el derramamiento de sangre inocente" y "la alegría de las fieras". "Está claro que estos nazis no deben seguir viviendo. Nuestro deber histórico hacia nuestros hijos es no rendirnos", ha dicho.