Herzog inicia su visita a Australia con un homenaje a las víctimas del atentado en Bondi

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha comenzado este lunes su visita oficial a Australia en un acto en la playa de Bondi, escenario del atentado registrado en diciembre durante la festividad judía de la Janucá donde murieron 15 personas a las que ha querido rendir homenaje.

"En nombre del Estado de Israel, rindo homenaje a las 15 víctimas asesinadas en el ataque terrorista más mortífero de la historia de Australia. Desde aquí, en Bondi, abrazo a las familias de las víctimas, rezo por la pronta recuperación de todos los heridos y expreso mi más profunda gratitud a todos los héroes que salvaron vidas inocentes bajo fuego enemigo", ha manifestado a través de una publicación en redes sociales.

En la misma, ha afirmado que su visita "es una muestra de solidaridad, fortaleza y sincera amistad del Estado de Israel" con el pueblo australiano. "Juntos, debemos enfrentar los males del antisemitismo, el extremismo y el terrorismo aquí en Australia y en todo el mundo", ha agregado.

Su visita ha sido objeto de controversia en el país, especialmente por el despliegue policial autorizado por el Estado de Nueva Gales del Sur, que ha otorgado a la Policía facultades ampliadas para gestionar la seguridad de las multitudes, mantener la separación entre grupos opuestos y reducir el riesgo de confrontación.

Las autoridades han facilitado estas medidas con la declaración de "acontecimiento importante" emitida por el gobierno estatal, una declaración que conlleva también que quienes incumplan las instrucciones de los agentes podrían enfrentarse a multas de hasta 5.500 dólares australianos (algo más de 3.250 euros).

La medida ha sido recurrida por la organización activista australiana Grupo de Acción Palestina, que ha perdido este mismo lunes la alegación en la que cuestionaba si la ley se estaba utilizando para su propósito legítimo, ya que, según el abogado Peter Lange, la visita de Herzog "no era suficiente para constituir un evento a los efectos de la Ley", alegando que ésta "se dirige a eventos específicos, generalmente (...) de tipo comercial", según ha recogido la cadena australiana ABC.

Con todo, el abogado del Estado de Nueva Gales del Sur, Brendan Lim, ha defendido que la ley está vinculada expresamente a una prueba de interés público y que la declaración se realizó en un contexto más amplio, que incluía la amenaza terrorista nacional, el aumento de las tensiones comunitarias y la necesidad de gestionar de forma segura posibles multitudes. "No es un propósito de reprimir protestas, sino de garantizar la seguridad", ha argüido en una vista en la que el magistrado Robertson Wright --si bien no ha publicado el razonamiento de su decisión--, ha terminado por desestimar el recurso presentado por el Grupo de Acción Palestina.

Pese a ello, el organizador Josh Lees ha declarado que la protesta "pacífica" prevista por el grupo continuará con su plan y comenzará en el Ayuntamiento de Sídney y marchará hasta el Parlamento de Nueva Gales del Sur.

"Es totalmente legal que nos reunamos en el Ayuntamiento para celebrar una asamblea pública, que es lo que estamos haciendo", ha defendido, señalando que el grupo ha estado en contacto con la Policía y que seguirá haciéndolo, pidiéndoles que faciliten la ruta prevista.