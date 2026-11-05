Herzog no ve claro quién puede formar gobierno en Israel pese a la ventaja de Eisenkot y aplaza su decisión al domingo

Isaac Herzog - Pang Xinyi / Xinhua News / Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha descartado este jueves encargar la formación de gobierno, al considerar que "no está claro" quién podrá llevarlo a cabo, entre el líder de la oposición, Gadi Eisenkot, que ha cosechado el apoyo de 67 diputados, o el primer ministro, Benjamin Netanyahu, que tiene el de 46. Anunciará el nombramiento este domingo.

"Los resultados de las consultas pueden parecer claros, pero la autoridad que me confiere la ley consiste en determinar quién tiene la capacidad de formar gobierno, y eso no está del todo claro, dados los vetos mutuos entre los bloques y dentro de los propios bloques. Intentaré determinarlo de forma directa y rápida, en conversaciones personales con algunos de los líderes de los partidos", ha indicado tras concluir la ronda de consultas con las distintas fuerzas representadas en la Knesset.

Herzog ha señalado que quiere nombrar a un primer ministro "el próximo domingo" y asegurado que hasta entonces "no escatimaré esfuerzos para tender puentes y construir un Gobierno estable y sólido para el pueblo de Israel".

El mandatario ha realizado estas breves declaraciones después de días de unas reuniones con partidos políticos que ha descrito como "abiertas, sinceras e incisivas". "He planteado preguntas difíciles con el objetivo de ayudar a los partidos y a la ciudadanía a liberarse de los esquemas de pensamiento establecidos y a abrir sus mentes a otras vías", ha asegurado.

El partido de Eisenkot, Yashar, ha recalcado que su candidato ha obtenido "una mayoría absoluta de recomendaciones para recibir el mandato de formar Gobierno". "Se trata del mayor número de recomendaciones otorgadas (...) desde 2015 (...) Benjamín Netanyahu es un primer ministro en funciones con una mayoría de tan solo 46 escaños. No tiene mandato, no tiene mayoría y no cuenta con la confianza del pueblo", ha señalado en redes sociales.

Es por ello que la formación ha urgido a Herzog ha tomar una decisión en favor de Eisenkot a la mayor brevedad: "Dada la gravedad del momento, los retos en materia de seguridad y la urgente necesidad de reconstruir el país, consideramos de suma importancia recibir el mandato del presidente del Estado lo antes posible, con el fin de formar de inmediato un Gobierno nacional de emergencia que comience a trabajar en beneficio de todos los ciudadanos de Israel".

En esta línea, ha advertido de que "dejar pasar esta oportunidad podría suponer un alto precio para el Estado de Israel y conducir a nuevas elecciones, en contra de la voluntad de los ciudadanos israelíes".