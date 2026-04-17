Hezbolá afirma que "tiene el dedo en el gatillo" ante posibles violaciones del alto el fuego por parte de Israel

Archivo - Bandera del partido-milicia chií libanés Hezbolá (archivo) - Europa Press/Contacto/David Cliff - Archivo

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El partido-milicia chií Hezbolá ha asegurado este viernes que sus milicianos "tienen el dedo en el gatillo" ante posibles violaciones por parte de Israel del alto el fuego de diez días pactado el jueves, que entró en vigor en las últimas horas, tras cerca de un mes y medio de combates, incluida una nueva invasión israelí del sur de Líbano.

"Los muyahidín mantendrán sus dedos en el gatillo, preparados para la defensa ante la traición del enemigo", ha dicho el grupo en un comunicado, en el que ha prometido al líder de Hezbolá, Naim Qasem, y a la "honorable y orgullosa" población libanesa que sus combatientes "permanecerán fieles a su compromiso hasta el último aliento".

Así, ha resaltado que ha combatido durante las últimas semanas a las tropas israelíes en Líbano y lanzado ataques contra el país vecino. "Pese a su aparato de Inteligencia y su brutal capacidad de fuego, la máquina de matar israelí no ha podido disuadirnos de alzarnos y cumplir nuestro deber", ha ensalzado.

Hezbolá ha subrayado además que sus milicianos han actuado "en defensa de Líbano y su pueblo", unos enfrentamientos en los que "han escrito épicas heroicas" y llevado a cabo "una media de 49 operaciones diarias" contra Israel, según ha recogido la cadena de televisión libanesa Al Manar.

El grupo ya había publicado un comunicado a última hora del jueves, tras el anuncio del acuerdo, en el que pedía a sus milicianos que "mostraran cautela" y no se desplazaran al sur del país, el valle de la Becá y el sur de la capital, Beirut, "hasta que las cosas estuvieran totalmente claras", debido a que "el traicionero enemigo acostumbra a violar los acuerdos".

"Entendemos la magnitud de las ganas de volver a sus hogares y viviendas y apreciamos la paciencia y perseverancia mostrada ante todo el mundo. Sin embargo, por motivos de precaución por su seguridad y preciosas vidas, pedimos que mantengan la paciencia y aguanten", dijo. "Si Dios quiere, volverán a sus hogares con la cabeza alta, dignos como siempre", zanjó.

El comunicado de Hezbolá ha sido publicado unas horas después de que el Ejército de Líbano haya denunciado de madrugada "varias violaciones" del alto el fuego por parte de Israel poco después de su entrada en vigor. Así, ha criticado "varios ataques israelíes, además de bombardeos intermitentes que afectan a varios pueblos" en el sur del país.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) esgrimieron en un mensaje publicado poco después de entrar en vigor el acuerdo que mantendrá su despliegue de posiciones en el sur de Líbano. De hecho, ha solicitado a los residentes del sur de Líbano que "no se trasladen al sur del río Litani" por cuestiones de seguridad.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con cerca de 2.200 muertos desde entonces.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.