Hezbolá anuncia ataques contra posiciones de las tropas israelíes en el sur de Líbano

Archivo - Imagen de archivo de una militares del Ejército de Israel. - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El partido-milicia libanés Hezbolá ha anunciado este viernes que ha lanzado una serie de ataques contra posiciones del Ejército de Israel en el sur de Líbano, donde se encuentra desplegado en el marco de una nueva ofensiva en respuesta al lanzamiento de proyectiles por parte del grupo tras el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

El grupo ha indicado que se han registrado ataques que han golpeado "grupos de militares enemigos israelíes" en al menos seis localidades de la zona sur del país, además de un carro de combate Merkava, que también se ha visto alcanzado, según informaciones del portal de noticias Al Manar, afín a Hezbolá.

En este sentido, ha confirmado que se han lanzado varios cohetes contra estas posiciones, si bien no ha dado detalles sobre posibles daños, víctimas o heridos. A principios de marzo, el Ejército de Israel anunció una expansión de su incursión militar en la zona, en lo que describe como acciones contra el partido-milicia, y que han dejado unos 1.000 muertos en Líbano desde el recrudecimiento de los bombardeos.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.