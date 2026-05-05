El hijo de la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi exige a la junta militar birmana una "prueba de vida"

Una fotografía de la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi - Europa Press/Contacto/Andre Malerba

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

Kim Aris, el hijo de la antigua líder 'de facto' y Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, ha exigido a la junta militar birmana una "prueba de vida" de su madre después de que le fuera concedida una reducción de su pena y que las autoridades anunciaran que cumpliría el tiempo restante bajo arresto domiciliario.

Aris se ha reunido este martes con el ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, quien ha acogido "con beneplácito" la campaña anunciada por el hijo de Suu Kyi para exigir una "prueba de vida" a las autoridades 'de facto' de Birmania junto con varias organizaciones de la sociedad civil.

"El ministro ha tomado nota de los anuncios de la junta sobre su situación. Ha subrayado que Francia seguiría trabajando en pro de la liberación inmediata e incondicional de San Suu Kyi y ha prestado especial atención a sus condición de salud, así como a la necesidad de permitirle el acceso a servicios médicos y el contacto con sus abogados y familiares", ha indicado la cartera en un comunicado.

La junta militar que gobierna Birmania desde el golpe de Estado de febrero de 2021 concedió el pasado jueves una amnistía a más de 1.500 presos y una reducción contra varios de ellos, entre ellos Suu Kyii. En su caso, la sentencia fue reducida un sexto del tiempo total que debía pasar en prisión.

El nuevo presidente de Birmania y líder de la junta, Min Aung Hlaing, detalló posteriormente que conmutó "el resto de la condena para que la cumpla en la residencia designada". Suu Kyi, de 80 años, fue condenada a un total de 33 años de prisión por diversos delitos, que van desde corrupción hasta fraude electoral, pasando por violar la ley de Secretos Oficiales, reducida posteriormente a 27 años de prisión.