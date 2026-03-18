El hijo de Pezeshkian dice que Irán "fracasará" si no logra detener los asesinatos contra sus dirigentes

Archivo - Banderas de Irán - Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press Wire/ DPA - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Yousef Pezeshkian, hijo del presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha lamentado este miércoles las muertes del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, y del jefe de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani, para advertir después que la República Islámica "fracasará" si no se logra detener los asesinatos israelíes contra sus dirigentes.

"No deberíamos haber permitido que el enemigo llevase a cabo otro asesinato exitoso", ha sentenciado Pezeshkian a través de un mensaje en redes, en el que ha asegurado que no ha querido creer la noticia cuando se ha enterado de la muerte de Lariyani, asesor de seguridad del difunto líder iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y una de las figuras más influyentes en la cúpula de Irán.

"Si no somos capaces de frenar a la maquinaria asesina sionista, fracasaremos", ha añadido en relación a los asesinatos de figuras prominentes del régimen iraní por parte de Israel, que el pasado 28 de febrero mató al propio Alí Jamenei, padre de su sucesor en el cargo, Mojtaba Jamenei, al inicio de su ofensiva conjunta con Estados Unidos contra la República Islámica.

La muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional ha sido confirmada esta noche por Masud Pekeshkian, que ha definido a Lariyani como una "figura distinguida y valiosa, fuente de amplios y diversos servicios y logros en diversos ámbitos durante la República Islámica", mientras que la Guardia Revolucionaria ha confirmado también la muerte de Golamreza Soleimani, horas después de que el Ejército israelí anunciara el asesinato de ambos en un bombardeo ejecutado el lunes contra la capital del país, Teherán.