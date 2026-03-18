Rusia condena el asesinato de altos cargos de Irán tras la muerte de Lariyani en un bombardeo de Israel

Archivo - El presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Archivo - El presidente de Rusia, Vladimir Putin. - Sergei Bulkin/TASS via ZUMA Pres / DPA - Archivo
Europa Press Internacional
Publicado: miércoles, 18 marzo 2026 11:34
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MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha condenado "firmemente" este miércoles el asesinato de altos cargos de Irán en el marco de la ofensiva desatada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos, después de la muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, en un bombardeo israelí contra la capital, Teherán.

"Condenamos firmemente las acciones destinadas a dañar la salud o incluso asesinar y liquidar a representantes de la cúpula de Irán, un país soberano e independiente, o de otros países", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, durante una rueda de prensa.

"Condenamos estas acciones", ha subrayado, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax, en la que supone la primera reacción por parte de Moscú al asesinato de Lariyani, una figura muy influyente en Irán a nivel político y de seguridad.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

Entre los fallecidos por estos ataques figuran además el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios altos cargos del Ejército y las fuerzas de seguridad, incluido el comandante de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani, también asesinado en un bombardeo lanzado por Israel el 16 de marzo.

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