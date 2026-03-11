El hijo del sah afirma que Irán está ante "un momento decisivo" y pide a la población esperar a su "llamada final"

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El hijo mayor del derrocado sah de Irán, Reza Pahlavi, ha subrayado este miércoles que Irán atraviesa "un momento decisivo" a medida que avanza la ofensiva puesta en marcha el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, y ha pedido a la población del país esperar a su "llamada final".

En un vídeo difundido a través de redes sociales, Pahlavi ha instado a sus "queridos compatriotas" a "protegerse" a medida que "ejercen la resistencia", al tiempo que ha asegurado que "la liberación" del país podría estar a la vuelta de la esquina. "Estamos en un momento decisivo de la batalla final", ha apuntado.

Así, ha hecho hincapié en la importancia de "obtener el suministro esencial lo antes posible y, para una mayor seguridad, abandonar las calles y mantenerse en casa". "Sigamos con la lucha y no vayamos a trabajar. Seguid cantando por la noche como muestra de unidad", ha añadido.

Pahlavi, que lleva décadas exiliado en Estados Unidos, también se ha dirigido al Ejército y las fuerzas de seguridad iraníes, a las que ha asegurado que "esta es la última oportunidad que tienen para acabar con las medidas represivas y unirse a la población civil". "Esperad a mi llamada final", ha concluido.

La ofensiva conjunta ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según datos publicados por las autoridades del país asiático. Entre los muertos, además del líder supremo, figuran varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.