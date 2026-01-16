El hijo del sah presenta su "plan de cien días" cuando "colapse el régimen iraní"

Concentración en Madrid a favor del opositor Reza Pahlavi, hijo del derrocado sah de Irán - Europa Press/Contacto/Luis Soto

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El hijo del último sah de Irán, Reza Pahlavi, ha acusado este viernes al estamento clerical iraní de haberse convertido en una "fuerza de ocupación" que ha "secuestrado" el país y ha pedido a la comunidad internacional que actúe inmediatamente para orquestar un "proceso de transición hacia un Irán libre y democrático".

Pahlavi, exiliado en Estados Unidos, ha emergido en los últimos días como una de las voces opositoras más contundentes contra las protestas y los disturbios que llevan casi 20 días sacudiendo el país.

En rueda de prensa este viernes, Pahlavi ha aprovechado también para explicar las líneas maestras de un plan para los "cien días posteriores al colapso del régimen" y que comienza con la "restauración de la confianza económica" en el país y garantías para el funcionamiento de los servicios esenciales.

En paralelo, comenzará un "proceso constitucional bajo observación internacional con vistas a la celebración de "elecciones libres y justas" de cara a un Irán "libre y democrático que vivirá en paz con sus vecinos". Todo ello para que los iraníes asuman el "control total de su propio destino" a través de una "devolución del poder que les ha sido arrebatado por este régimen".

RESPALDO DE TRUMP Y DE SUS COMPATRIOTAS

El opositor se ha declarado convencido de que tiene el respaldo necesario para guiar al país en esta transición. "Estoy seguro de que tengo el respaldo de mis compatriotas y creo que el pueblo iraní ha declarado, en masa además, quién quieren que lidere esta transición", ha indicado Pahlavi.

"Conocen mi trayectoria. Conocen mi compromiso inquebrantable con la democracia y los Derechos Humanos. Esta ha sido mi postura desde el primer día y la sigo manteniendo hasta el día de hoy. Saben que pueden confiar en mí", ha manifestado el opositor.

Pahlavi ha defendido la validez de una operación militar estadounidense para debilitar a las autoridades iraníes y proteger a la población, que está "indefensa en las calles".

"Cualquier ataque contra las entidades de represión del régimen facilitará nuestra tarea, evitará más pérdidas de vidas y debilitará al régimen hasta el punto de que la resistencia será inútil: intentaremos animar a la cúpula del régimen a que finalmente se retire, y la sociedad se dará cuenta de que se ha desmoronado por completo", ha dicho.

El hijo del sah ha pedido a la comunidad internacional que actúe con urgencia porque "cuanto más rápido" ocurra su asistencia, "más vidas se podrán salvar y antes podremos ver el colapso del régimen" antes de asegurar que sigue convencido del "compromiso" expresado por el presidente estadounidense, Donald Trump, cuando dice que "la ayuda está en camino". "Creo que el presidente es un hombre de palabra", ha añadido.