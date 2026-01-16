Trump da las gracias a Irán por suspender unas ejecuciones previstas para esta semana

Protestas en Nueva York contra el estamento clerical iraní - Europa Press/Contacto/Milo Hess

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha agradecido a las autoridades iraníes una supuesta decisión para suspender, según aseguró la Casa Blanca, más de 800 ejecuciones previstas para esta semana.

Irán, a través de su ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, se ha limitado a asegurar que no hay "ejecuciones previstas" en medio de la crisis que estalló en el país a principios de año.

Lo que comenzó como una protesta por la situación económica tras el desplome de la moneda nacional ha terminado degenerando en ataques a instituciones públicas respondidos con extrema dureza por las fuerzas de seguridad iraníes.

Si bien el Gobierno iraní reconoció en un primer momento la legitimidad de las quejas de la población tras el hundimiento del rial, achaca los disturbios a una conspiración orquestada por Estados Unidos e Israel.

Trump, en un mensaje publicado en redes sociales, ha aplaudido la decisión iraní. "Respeto enormemente el hecho de que todos los ahorcamientos programados para ayer, más de 800, han sido cancelados por el liderazgo de Irán. ¡Gracias!", ha indicado.

El presidente de Estados Unidos, cabe recordar, ofreció el pasado domingo su ayuda para "liberar" Irán en un mensaje contestado por el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, quien ha dejó entrever que Irán podría declarar como "objetivos legítimos" a Israel y las bases de EEUU en la región "si Estados Unidos lanza un ataque militar" para alentar las protestas.