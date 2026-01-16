Putin aboga por una "rápida desescalada" de la crisis en Irán durante una conversación con el presidente iraní

Archivo - El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin - Europa Press/Contacto/Russian Foreign Ministry's o

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha mantenido este viernes una conversación con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, en la que han tratado la crisis abierta en Irán con el estallido a principios de mes de protestas multitudinarias y fuertes disturbios que han dejado, según activistas, más de 3.400 muertos en la República Islámica.

Según el recuento del Kremlin, el presidente iraní ha informado a Putin de los "esfuerzos activos" que está realizando el Gobierno iraní para "normalizar la situación en el país".

Lo que comenzó como una protesta por la situación económica tras el desplome de la moneda nacional ha terminado degenerando en ataques a instituciones públicas respondidos con extrema dureza por las fuerzas de seguridad iraníes. Si bien el Gobierno iraní reconoció en un primer momento la legitimidad de las quejas de la población tras el hundimiento del rial, achaca los disturbios a una conspiración orquestada por Estados Unidos e Israel.

"Rusia e Irán apoyan firmemente una rápida desescalada de las tensiones en Irán y en la región en su conjunto, y que los problemas emergentes se resuelven exclusivamente por medios políticos y diplomáticos", reza el comunicado de la Presidencia rusa.

Asimismo, ambos líderes reafirmaron "su compromiso mutuo de seguir fortaleciendo la asociación estratégica ruso-iraní", en referencia al histórico acuerdo de asociación estratégica firmado entre ambos países en enero del año pasado, "y la implementación práctica de proyectos económicos conjuntos en diversos ámbitos".