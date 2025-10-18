El hijo de Sarkozy convoca una manifestación para el día de la entrada en prisión del expresidente francés

Entrará en prisión el 21 de octubre tras su condena por la trama libia

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El hijo del expresidente francés Nicolas Sarkozy, Louis Sarkozy ha publicado un llamamiento a una manifestación en el Distrito 16 de París el 21 de octubre, fecha en la que está previsto que Sarkozy entre en prisión para comenzar a cumplir la condena de cinco años de cárcel por un delito de asociación de malhechores en la causa que examinaba los fondos recibidos por su campaña electoral en 2007 de manos del régimen de Muamar Gadafi.

"Vengamos todos a expresar nuestro apoyo a Nicolas Sarkozy", ha publicado el hijo de Sarkozy junto a un vídeo que recoge la trayectoria del expresidente. Al final del video se muestra el mensaje "El fin de la historia no está escrito".

"Los hijos de Nicolas Sarkozy reaccionan con el corazón y simplemente transmiten la voz de todos estos simpatizantes anónimos que quieren mostrarle su afecto y apoyo. Evidentemente, no hay nada organizado. Es solo la expresión de una oleada de emoción que hemos visto desde el 25 de septiembre en las redes sociales ante esta decisión sin precedentes de enviar a Nicolas Sarkozy a prisión", ha explicado el entorno de Sarkozy a la televisión BFMTV.

Su otro hijo, Pierre Sarkozy, también ha compartido el llamamiento en su cuenta de Instagram. "Si la justicia humana conociera tu corazón como yo, no sé si resistiría la visión de su propio reflejo", ha publicado.

El pasado 25 de septiembre el Tribunal Penal de París declaró al a Sarkozy culpable de conspiración criminal por permitir que sus allegados contactaran con el régimen libio de Muamar Gadafi para financiar ilegalmente su campaña presidencial de 2007, a la postre victoriosa.

A pesar de haber apelado la sentencia, Nicolas Sarkozy, de 70 años, será encarcelado debido a la orden de prisión diferida con ejecución provisional dictada en su contra, una medida justificada por la "excepcional gravedad de los actos" cometidos.

Sarkozy, sobre quien también pesa condena en firme por corrupción y tráfico de influencias que le obligaba a llevar una pulsera electrónica para evitar su encarcelamiento, siempre ha negado cualquier irregularidad y ha denunciado una supuesta persecución política contra él a través de los tribunales.