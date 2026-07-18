El histórico FLN gana las legislativas en Argelia en medio de una enorme abstención

Imagen de archivo de las elecciones parlamentarias en Argelia, a 2 de julio de 2026 - Europa Press/Contacto/Billel

MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El histórico Frente de Liberación Nacional (FLN), el partido del Gobierno de Argelia, ha obtenido el mayor número de escaños en las elecciones legislativas del pasado 2 de julio, cuestionadas por la inhabilitación de candidatos y marcadas por unos niveles históricos de abstención, cuyos resultados finales han sido anunciados este sábado por el Tribunal Constitucional.

La presidenta del tribunal, Leila Aslaui, ha confirmado una participación del 21,25% durante la presentación de los resultados. El FLN ha conseguido 91 de los 407 escaños de la Asamblea Nacional, siete menos que en los comicios anteriores de 2024.

El segundo partido con más escaños es la gran revelación de la Agrupación Nacional Democrática (RND), el socio de coalición del Gobierno argelino, una formación populista y de centroderecha que lidera Monder Buden, con 74 escaños, 16 más que en los anteriores comicios, de acuerdo con los datos publicados por la agencia oficial de noticias argelina APS.

El nacionalista Frente Futuro, de Faté Butbig, una escisión del FLN, ha conseguido el tercer lugar por número de escaños, 56, once más que en la anterior legislatura. El cuarto partido más votado, y protagonista de uno de los mayores desplomes, ha sido el principal partido islamista del país, el Movimiento de Solidaridad por la Paz (MSP), que se ha hecho con 43 escaños, 22 menos que en los comicios previos.

Las elecciones de este año se han celebrado en medio de la controversia por la inhabilitación, por parte del Gobierno de aproximadamente un tercio de los posibles candidatos, entre ellos varios del MSP, así como antiguos dirigentes y activistas del movimiento prodemocracia Hirak que ayudó a derrocar al líder autocrático Abdelaziz Bouteflika, tras muchos años en el cargo, en 2019, por presuntos "vínculos con redes financieras ilícitas" y "actividades políticas sospechosas".

Los críticos señalan por encima de todo al presidente Abdelmayid Tebune y al jefe del Ejército, Said Chengriha, a quienes acusan de haber restringido gradualmente las libertades en el país, en especial después de la reelección del primero en los comicios de 2024 hasta el punto de que se ha generado un desafecto enorme en la población, como deja entrever la abstención récord de este año.