Un hombre se inmola tras lanzar un artefacto explosivo contra la Embajada de EEUU en Montenegro

Actualizado 22/02/2018 17:17:32 CET

Un hombre se ha inmolado este miércoles a medianoche tras lanzar un artefacto explosivo contra el edificio de la Embajada de Estados Unidos en la localidad de Podgorica, la capital de Montenegro, según ha confirmado el Gobierno del país europeo a través de su cuenta de Twitter.

"Lo más probable es que se tratara de una granada. La Fiscalía ha abierto una investigación policial para identificar al atacante", ha señalado.

At 00:30, in front of the @USEmbassyMNE building in #Podgorica, #Montenegro an unknown person committed suicide with an explosive device. Immediately before, that person threw an explosive device from the intersection near the Sport Center into the US Embassy compound. (1 of 2)