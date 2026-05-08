El hombre que roció con vinagre a la congresista Ilham Omar en Mineápolis se declara culpable de agresión

Archivo - La congresista demócrata estadounidense Ilham Omar durante un acto en Bloomington, Minesota, Estados Unidos (archivo) - Europa Press/Contacto/Jack Kurtz - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El hombre que roció con vinagre a la congresista demócrata Ilhan Omar durante una comparecencia en enero ante el Ayuntamiento de Mineápolis se ha declarado culpable de un cargo por agresión a un oficial estadounidense, según ha confirmado el Departamento de Justicia, por lo que se expone a una condena de hasta ocho años de prisión.

El acusado, identificado como Anthony James Kazmierczak, de 55 años, ha reconocido durante la vista que planeó la agresión debido a que rechaza las posiciones políticas de Omar, ante la que se plantó durante la citada comparecencia y a la que roció con este líquido tras lanzarlo desde una jeringa.

"Este ataque es un ejemplo más de una peligrosa tendencia nacional: personas que canalizan el odio político hacia actos delictivos", ha dicho el fiscal Daniel Rosen. "El Departamento de Justicia y esta Fiscalía no tolerarán este tipo de comportamiento", ha manifestado.

En este sentido, Christopher Dotson, agente especial de la División del FBI en Mineápolis, ha subrayado que "la violencia política es una lacra para la democracia" y ha incidido en que "el FBI no tolerará ataques contra cargos electos o contra cualquiera que sirva a esta nación".

Kazmierczak se declaró no culpable en un primer momento de los cargos contra él, si bien finalmente ha cambiado su declaración y continúa bajo custodia. John Fossum, su abogado defensor, ha apuntado en declaraciones a la cadena de televisióN NBC que considera lo más probable que se le imponga una sentencia de entre cuatro y catorce meses de cárcel.

El hombre ya había amenazado previamente a Omar y habría afirmado a una persona cercana que "alguien debería matarla", según un documento presentado para apoyar su arresto. Kazmierczak había sentenciado previamente por robo de vehículos y sería seguidor del presidente estadounidense, Donald Trump, según publicaciones en redes sociales.

El incidente tuvo lugar en el marco de las tensiones en Mineápolis tras la muerte de Renée Good y Alex Pretti a manos de las fuerzas de seguridad mientras protestaban contra las acciones de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) contra migrantes en el estado de Minnesota.