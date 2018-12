Hombres armados secuestran a un abogado en una de las regiones de mayoría anglófona de Camerún

Publicado 28/11/2018 20:17:33 CET

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hombres armados secuestraron el lunes a un abogado en la localidad camerunesa de Bamenda, capital de una de las dos regiones de mayoría anglófona del país, en el marco de una conferencia de abogados contra la que habían advertido los separatistas.

Según las informaciones recogidas por el diario local 'Journal de Cameroun', el raptado es Suh Fuh Ben, quien participó en la conferencia en Douala y fue secuestrado a su regreso a la ciudad, capital de la Región Noroeste.

Los separatistas, que no han reclamado la autoría del secuestro, habían advertido en los días previos a los abogados de que no participaran en dicha conferencia. Las autoridades no se han pronunciado por el momento sobre lo ocurrido.

La noticia ha salido a la luz un día después de que un tribunal militar imputara por terrorismo a diez líderes separatistas, por lo que se exponen a ser condenados a muerte.

Entre los acusados está Julius Ayuk Tabe, designado presidente de la autoproclamada república de Ambazonia, integrada por las dos regiones anglófonas del país el 1 de octubre de 2017.

Ayuk Tabe fue detenido en Nigeria junto al resto de sus imputados y posteriormente extraditado a Camerún en enero. Otras 37 personas permanecen aún detenidas sin que se hayan presentado cargos contra ellos.

Los separatistas cameruneses, entre ellos radicales armados, reivindican un estado independiente para las regiones de mayoría anglófona, conocidas por el nombre de Ambazonia.

El movimiento secesionista ha existido durante décadas de forma clandestina pero en los últimos tiempos ha comenzado a ganar apoyos en las dos regiones de habla inglesa en respuesta a la represión de las protestas por parte del Gobierno.

La dura represión por parte de las fuerzas gubernamentales, que incluso han usado un helicóptero armado para disparar contra los civiles, ha dejado decenas de muertos e impulsado el apoyo al otrora marginal movimiento separatista de cara a las elecciones presidenciales de 2018.

Camerún cuenta con el francés y el inglés como lenguas oficiales, si bien la mayoría de la población utiliza el primero. La población angloparlante denuncia estar marginada.

La división lingüística de Camerún se remonta a la decisión de la entonces Liga de Naciones de dividir la antigua colonia alemana de Kamerun entre Francia y Reino Unido al final de la Primera Guerra Mundial. Con la independencia de la parte francófona, la parte anglófona votó en un referéndum unirse a su vecino, creando el actual Camerún.