Hong Kong comienza tres días de luto por las víctimas del gran incendio de Wang Fuk

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Hong Kong, con su máximo dirigente, John Lee a la cabeza, han protagonizado este sábado tres minutos de silencio en el comienzo de los tres días de luto oficial declarados en recuerdo de los, por ahora, 128 fallecidos confirmados por el gran incendio del pasado miércoles que calcinó el complejo de apartamentos de Wang Fuk, en el barrio de Tai Po.

A las banderas a media asta en todos los edificios institucionales de la ciudad se sumará la instalación de "puntos de condolencias" en los 18 distritos con libros para que la gente dedique por escrito un último adiós a las víctimas, según un comunicado de prensa del gobierno.

Hasta esta pasada tarde las autoridades estimaba todavía en más de 200 los desaparecidos por el incendio en los apartamentos, todavía escenario de una gran operación en busca de más restos mortales por el siniestro que empezó al incendiarse una red de protección que cubría los pisos inferiores de uno de los edificios en renovación. Las llamas ascendieron a toda velocidad, alimentándose de los paneles de espuma instalados en el exterior de las ventanas, y saltaron de un rascacielos a otro.

El Departamento de Trabajo confirmó a la prensa que había recibido quejas de seguridad contra incendios de los residentes el año pasado con respecto a la malla de construcción y los andamios que habían revestido los edificios para esta renovación. No obstante, todavía hay muy pocos detalles verificados: las investigaciones preliminares también deja entrever que la red utilizada para cubrir los andamios de bambú sí cumplía con los estándares de resistencia al fuego.

En cualquier caso, de los ocho detenidos en principio dentro de la investigación, tres han recibido la libertad bajo fianza en las últimas horas: dos directores y un consultor de ingeniería de Prestige Construction & Engineering, una empresa a cargo de las obras de renovación en Wang Fuk Court. El director de servicios de bomberos, Andy Yeung, ha apuntado habían descubierto que los sistemas de alarma en los ocho bloques "podrían no haber funcionado correctamente" y que tomarían medidas contra los contratistas de seguridad contra incendios de la urbanización.

ASISTENCIA Lee, jefe ejecutivo de Hong Kong, se ha comprometido a ofrecer unas 1.800 unidades en las viviendas públicas existentes para ayudar a alojar a los evacuados y cada hogar afectado recibirá 50.000 dólares de Hong Kong (unos 5.500 euros) en subsidio de manutención la próxima semana.

Regina Ip, miembro del Consejo Legislativo de Hong Kong, declaró el viernes a Bloomberg Television que, además de la ayuda del gobierno, aún se necesitan donaciones de la comunidad y de empresas para garantizar un apoyo ininterrumpido.

"Estas personas han perdido sus hogares y propiedades", ha indicado. "Actualmente, el gobierno ofrece alojamiento en viviendas de transición, viviendas temporales en zonas remotas, por lo que tienen que adaptarse mucho, ya sea para trabajar o para la educación de sus hijos", ha añadido.

Mientras el gobierno asumía la mayor parte de las labores de rescate, los voluntarios también acudieron al lugar y las donaciones corporativas llegaron en masa, incluyendo organizaciones benéficas vinculadas a algunos de los magnates más importantes de la ciudad, como la Fundación Li Ka Shing, y las empresas más grandes de China.

El Jockey Club de Hong Kong, el mayor contribuyente individual de Hong Kong, prometió donar hasta 170 millones de dólares de Hong Kong (casi 20 millones de euros). Entre los donantes de la China continental se encontraban fundaciones vinculadas al cofundador de Alibaba Group, Jack Ma, Tencent Holdings y BYD Group Inc.

Dado que siete de las ocho torres del complejo Wang Fuk Court han resultado afectadas por el incendio, el número de personas que han perdido sus hogares podría ascender a miles, aunque por el momento no se conoce una cifra exacta. Hasta el viernes por la noche, el gobierno informó que más de 700 residentes han recurrido a las instalaciones de nueve refugios temporales.

Las autoridades habían recibido solicitudes de unas 1200 familias para registrarse para las ayudas de emergencia hasta las 16.00 del viernes y esperaban completar el desembolso en los próximos dos días, según Alice Mak, secretaria de Interior y Asuntos de la Juventud de Hong Kong.

Más de un tercio de los residentes de la urbanización, construida como vivienda social en la década de 1980, son mayores de 65 años. Algunos se han pasado décadas viviendo allí solo para ver sus propiedades incineradas en cuestión de horas. Además de los hongkoneses atrapados en la terrible experiencia, muchas trabajadoras domésticas de Filipinas e Indonesia se encuentran repentinamente sin un lugar al que acudir en busca de ayuda.