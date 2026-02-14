Hong Kong suspende la importación de ostras crudas de una empresa española tras varias intoxicaciones

Archivo - Ostras. - Europa Press/Contacto/Giordano Ciampini - Archivo

MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Higiene Alimentaria y Ambiental (FEHD) de Hong Kong ha ordenado este viernes suspender "inmediatamente" la importación y venta de ostras crudas producidas por la empresa española Mariscos Escacha SL, después de que se haya notificado un brote de intoxicaciones por el consumo de este alimento.

"Por prudencia, el (Centro de Seguridad Alimentaria) ha ordenado inmediatamente a las autoridades comerciales que suspendan la importación y venta en Hong Kong de ostras crudas producidas por Mariscos Escacha, SL (12.04628/PO) (planta de procesamiento) de España para salvaguardar la seguridad alimentaria", reza un comunicado emitido por las autoridades de Hong Kong.

Las investigaciones apuntan a la relación de algunas de estas intoxicaciones con el consumo de ostras suministradas por la compañía española. Igualmente, se ha notificado a las autoridades españolas la situación.

El Centro de Seguridad Alimentaria de Hong Kong emitirá avisos a los comerciantes locales para que dejen de vender el producto señalado y continuará supervisando el avance de este incidente.

Desde comienzos del mes de febrero, hasta 37 casos de intoxicación alimentaria han estado relacionados con el consumo de ostras crudas en Hong Kong, lo que ha puesto en alerta a las autoridades que han iniciado investigaciones en los restaurantes involucrados para revisar sus métodos de manipulación de alimentos y rastrear el origen de los productos sospechosos.

La empresa surcoreana Seojun Mulsan Co también ha sufrido las restricciones de importación y venta tras determinar que en al menos trece de los casos las ostras procedían de esta compañía. De la misma manera, las empresas locales Jeton International Foods y 88 Investment Holdings Limited han sido relacionadas con el brote de investigaciones y se les han interpuesto las mismas medidas.

"En vista del reciente aumento de casos de intoxicación alimentaria relacionados con el consumo de ostras crudas, el FEHD llevó a cabo operaciones especiales en varios distritos del 6 al 12 de febrero e intensificó las inspecciones a más de 1.200 establecimientos de venta de ostras en Hong Kong, salvaguardando así la seguridad alimentaria y protegiendo la salud pública", asegura la nota.

En concreto, los investigadores han analizado desde la temperatura de almacenamiento de las ostras hasta el estado higiénico de las instalaciones e, incluso, de los trabajadores de los locales supervisados. Asimismo, han brindado asesoramiento a los comercios para mantener la seguridad alimentaria y asegurarse de que los productos cumplen con la regulación existente.

Las ostras se alimentan absorbiendo las partículas suspendidas en el agua del mar, por lo que su ingesta puede encarnar peligros de salud en caso de acumulación de bacterias o si han sido recogidas de aguas contaminadas, más aún si no se someten a un exhaustivo proceso de limpieza.

Las autoridades de Hong Kong han advertido de que, "sin una cocción completa", existe el riesgo de ingerir estos microorganismos, recomendando a los grupos más vulnerables --mujeres embarazadas, niños, ancianos y personas con sistemas inmunitarios debilitados-- evitar su consumo.

"Se recomienda a los consumidores comprar o consumir ostras únicamente en establecimientos de alimentos autorizados por el FEHD. Los comerciantes y manipuladores de alimentos deben comprender la importancia de una buena higiene personal y una correcta manipulación de los alimentos, e impartir capacitación periódica sobre prácticas de higiene y riesgos relacionados con el norovirus (una de las principales causas de gastroenteritis aguda en todo el mundo)", afirma el documento.