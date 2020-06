Hospitales de Afganistán hacen frente a la falta de oxígeno para atender a pacientes de coronavirus

Afganos rezan en Herat (Afganistán) durante la pandemia de coronavirus - -/PPI via ZUMA Wire/dpa

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Afganistán ha confirmado este lunes que algunos hospitales del país están haciendo frente a falta de oxígeno para tratar a los pacientes de coronavirus, que ha dejado hasta la fecha más de 20.000 casos en el país.

El viceministro de Sanidad afgano, Uahidulá Majró, ha indicado que "durante los últimos dos días, el hospital Alí Jená y el Hospital Afgano-Japonés han hecho frente a una falta de oxígeno durante una o dos horas".

"El Ministerio de Sanidad ha realizado todos los esfuerzos a través de las compañías productoras de oxígeno en Kabul para incrementar su capacidad al máximo y comprar oxígeno", ha sostenido, tal y como ha recogido la cadena de televisión afgana Tolo TV.

Familiares de varios pacientes han indicado que fallecieron a causa de la falta de oxígeno en los hospitales y han agregado que incluso transportaron ellos mismos oxígeno a las instalaciones para paliar esta carencia.

"No había oxígeno. Queríamos comprarlo con nuestro propio dinero. No hay gestión, no hay sistema", ha dicho Nematulá, un residente de Kabul cuya esposa falleció a causa de la COVID-19, la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus.

En este sentido, Sabauón, otro residente, ha denunciado que "se realizó ayuda en nombre del coronavirus, pero ha sido malversada, incluido el oxígeno y las medicinas".

Miruais, otro residente de la capital, ha afirmado que las autoridades "llevan oxígeno, pero es dado a personas importantes". "Los pobres no se benefician y, por ello, los pacientes mueren", ha criticado.

El Ministerio de Sanidad ha indicado este mismo lunes que durante las últimas 24 horas han sido detectados 575 nuevos casos de coronavirus, lo que sitúa el total en más de 20.000, mientras que otras doce personas han fallecido durante el último día, para un balance de 369 fallecidos.