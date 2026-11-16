HRW alerta de que el proyecto Pax Silica de EEUU provocaría el desplazamiento de cientos de personas en Filipinas

Protestas contra el proyecto Pax Silica en Filipinas - Nathaniel Soriano / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de inversión estadounidense Pax Silica que ha anunciado el Gobierno filipino en colaboración con Washington podría provocar el desplazamiento forzoso de cientos de indígenas y agricultores en Capas, en la provincia de Tarlac, según ha denunciado este lunes la organización de defensa de los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW).

El proyecto de polígono de fabricación de tecnología se construirá sobre terrenos aportados por las autoridades filipinas en los que vive desde hace generaciones la tribu Aeta, mientras que empresas estadounidenses financiarán la construcción, según la propuesta, que aún no ha sido concretada por las partes.

Expertos de HRW han visitado dos de los lugares afectados: Sapang Kawayan (distrito de Aranguren) y Sitio Binyayan (distrito de O'Donnell) y pudieron hablar con once vecinos.

La jefa tribal Petronila Capiz-Muñoz ha explicado que uno de los representantes del proyecto les ha comunicado verbalmente que serían reubicados en diciembre. "Dijeron que las casas serían de 30 metros cuadrados por familia. Nos quejamos. Quieren meternos en una caja de cerillas. Aquí cultivamos. Si no, ¿cómo habríamos sobrevivido todo este tiempo? No dependemos de ninguna ayuda", ha señalado en declaraciones a HRW.

"Las comundiades indígenas y los pequeños agricultores temen una expulsión ilegal", ha explicado la investigadora de HRW para el sudeste asiático Lian Buan. "El Gobierno filipino debería cumplir las leyes nacionales y los criterios internacionales que protegen el derecho a las tierras", ha añadido.

Este mismo domingo miles de pesonas se han manifestado contra el proyecto Pax Silica coincidiendo con la celebración de la 49ª Cumbre de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Pásay, a las afueras de Manila. El acuerdo para la construcción del polígono iba a firmarse inicialmente durante la visita de Donald Trump, pero parece haberse aplazado y se podría cerrar antes de que termine el año.

FABRICACIÓN DE SEMICONDUCTORES

El proyecto Pax Silica se presentó en diciembre de 2025 con el objetivo declarado de garantizar las cadenas de suministro tecnológicas de Estados Unidos. Washington ha alcanzado acuerdos con otros países para la extracción minera, la fabricación de hardware, la construcción de infraestructuras de comunicación y la generación de software , plataformas y comercio.

Filipinas se sumó al proyecto en abril de 2026 con la intención de acoger una fábrica de procesamiento de minerales para semiconductores de más de 1.600 hectáreas.

La propia Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas filipina de 1997 consagra el derecho a tierras, agua, costas y recursos naturales que "ocupan y poseen desde tiempo inmemorial" y contempla la expedición de Certificados de Dominio Ancestral. Sin embrago, los retrasos en el procesamiento de estos títulos han dejado en situación de vulnerabilidad a muchas de estas comunidades.

La tribu Aeta Hungey de Sapang Kawayan en concreto lleva pidiendo el dominio ancestral desde 1994 y lo volvió a solicitar en 1999, tras la aprobación de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas, pero todavía no lo ha recibido.

En julio las autoridades remitieron cartas a los habitantes de Sapang Kawayan informándoles de que las tierras en las que estaban serían "afectadas por el proyecto de la ciudad de New Clark" e invitándolos a abordar esta situación en negociaciones.