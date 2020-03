HRW insta a Grecia y a la Unión Europea a permitir a los migrantes solicitar asilo

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha instado este martes a Grecia y a la Unión Europea a permitir a los migrantes solicitar asilo, al tiempo que ha criticado la decisión de Atenas de interceptar a más de 450 personas en un barco y negarse a permitirles presentar las mismas.

De forma paralela, HRW ha considerado que esta decisión viola "flagrantemente" la ley internacional y europea y que "puede equivaler a una privación arbitraria de libertad".

"La negativa a permitir que las personas bajo su custodia soliciten asilo y la amenaza abierta de enviarlos de regreso hacia sus perseguidores va en contra de las obligaciones legales que Grecia ha aceptado y los valores y principios que dice representar", ha indicado el director de Derechos de Refugiados y Migrantes de HRW, Bill Frelick.

"Grecia debería revertir inmediatamente esta política draconiana, recibir adecuadamente a estas personas en condiciones seguras y decentes y permitirles presentar solicitudes de asilo", ha agregado.

Las personas interceptadas por la Guardia Costera griega desde el 1 de marzo han sido detenidas en un barco atracado en el puerto de Mitilene, en Lesbos. En este sentido, HRW ha denunciado que las autoridades locales han rechazado sus solicitudes para ingresar en el área del muelle donde están las mujeres, los hombres y los niños durante el día o para abordar el barco donde se refugian durante la noche.

HRW ha hablado con una de estas personas, un solicitante de asilo sirio que no ha querido proporcionar su nombre real por miedo a represalias. Según este hombre, hay 451 personas detenidas, tal y como ha comprobado según las listas de comida que ha podido ver. De estos, muchos son niños y mujeres.

Asimismo, este hombre sirio ha especificado que él y otras personas han pedido a las autoridades griegas que les dejen solicitar asilo pero les han respondido que no tienen permitido hacerlo.

Por otra parte, fotos y vídeos remitidos al organismo por este migrante muestran a mujeres, hombres y niños en el suelo con mantas y colchonetas.

Ha indicado que las primeras personas fueron detenidas el 1 de marzo, pero que las autoridades no les permitieron cargar sus teléfonos móviles hasta el 7 de marzo, por lo que muchos no pudieron comunicarse con familiares u otras personas.

Además, ha explicado que muchos de los detenidos son afganos, pero también hay sirios, iraquíes, palestinos, somalíes, congoleños y personas de otras partes de África, así como mujeres embarazadas y niños.

"Los niños no reciben suficiente comida y ropa", ha señalado el migrante sirio, que ha agregado que algunas personas estaban demasiado enfermas para comer. "Teníamos solo tres baños para 451 personas hasta hoy", ha señalado, antes de asegurar que ahora hay cinco baños portátiles. Sin embargo, no hay ducha ni jabón, según ha denunciado. Además, ha afirmado que no se sabe si las embarazadas o las mujeres que acaban de tener un bebé podrán recibir atención obstétrica.

El Gobierno de Turquía anunció a finales de febrero que no seguiría impidiendo que los refugiados sirios crucen hacia Europa. Así, Grecia respondió con el anuncio de la "suspensión temporal, por un mes, de la presentación de solicitudes de asilo y la deportación inmediata (de los migrantes) sin registro, cuando sea posible, a sus países de origen o tránsito".

Sin embargo, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea garantizan el derecho a solicitar asilo, ha recordado HRW.

"Negarle a las personas el acceso al asilo es inhumano e ilegal. Puede violar el principio fundamental de no devolución, la práctica de no obligar a los refugiados o solicitantes de asilo a regresar a un país donde pueden ser perseguidos", ha detallado el organismo. "La ley internacional, europea y griega prohíbe la detención arbitraria", ha añadido.

LA DECISIÓN "NO ESTÁ EN LÍNEA" CON LA UE

"El Gobierno griego debería revertir de inmediato la decisión de suspender el acceso al asilo para las personas que cruzaron la frontera de manera irregular y permitir que cualquier persona que necesite protección internacional solicite asilo", ha insistido la ONG.

"La Comisión Europea debe enfatizar con urgencia que la decisión de suspender el acceso al asilo no está en línea con la UE y el Derecho Internacional y presionar a las autoridades griegas para garantizar que nadie sea detenido arbitrariamente y garantizar el derecho a solicitar asilo", ha detallado.

Por último, Frelick ha valorado que la negativa a permitir que HRW se reúna con las personas confinadas en la embarcación "parece ser un intento de las autoridades griegas de ocultar su negligencia y la negación de los derechos básicos".

"Si alguna de estas personas es devuelta de manera sumaria y forzada sin respetar su derecho a solicitar asilo, Grecia estaría cometiendo una grave violación de su derecho fundamental a no ser amenazada con persecución, tortura o muerte", ha zanjado Frelick.

El Gobierno de Turquía ha advertido en varias ocasiones a Europa de que no tendrá capacidad para gestionar otra ola de refugiados porque ya alberga en su territorio 3,7 millones de migrantes y refugiados y la situación se ha complicado con la ofensiva del régimen sirio en el noroeste de Siria, que ha vuelto a aumentar el flujo de desplazados y ha empeorado la situación humanitaria en la región de Idlib.