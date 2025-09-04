HRW ve indicios de posibles "crímenes de guerra" en los ataques iraníes de junio contra Israel

Archivo - Imagen de archivo de un ataque de Irán contra Israel. - Europa Press/Contacto/Eli Basri - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha indicado este jueves que ve indicios de posibles "crímenes de guerra" en los ataques perpetrados por las fuerzas iraníes el pasado mes de junio contra civiles en territorio israelí, unos bombardeos que tuvieron lugar en respuesta a los ataques de Israel contra objetivos e instalaciones nucleares de Irán.

La organización ha explicado en un comunicado que al menos cinco misiles balísticos lanzados por Irán después de que Israel lanzara su ofensiva contra el país impactaron en zonas pobladas, lo que constituye "una violación de las leyes que rigen los conflictos" y "debería ser investigado como un posible crimen de guerra".

Estos ataques iraníes se produjeron después de que las fuerzas israelíes atacaran territorio iraní el 13 de junio. A esta ofensiva se sumó posteriormente Estados Unidos, que también atacó instalaciones nucleares situadas en Irán. "Los misiles iraníes impactaron contra residencias civiles situadas a una distancia de entre 1,5 y 9 kilómetros de instalaciones militares, y uno de ellos lo hizo incluso contra un hospital", recoge el texto.

"Los gobiernos están obligados a investigar cualquier indicio de crímenes de guerra por parte de sus fuerzas armadas o aquellos que son cometidos en su territorio para que los responsables sean llevados ante la Justicia", ha indicado HRW.

Los cinco misiles lanzados por Irán se saldaron con la muerte de unas veinte personas en suelo israelí y provocaron daños al citado hospital. "Si bien pocos misiles lograron atravesar las defensas aéreas de Israel durante el conflicto, que duró doce días, aquellos que lo lograron impactaron contra zonas pobladas en las que no había objetivos militares evidentes", ha advertido Ida Sawyer, directora de HRW para conflictos, crisis y armamento.

"Los ataques contra infraestructuras civiles en las que no existen objetivos militares son actos indiscriminados e ilegales que pueden constituir crímenes de guerra", ha aseverado, al tiempo que ha denunciado que los "ataques indiscriminados de Irán dejaron decenas de muertos".

Aunque HRW ha recordado que los responsables de este tipo de actos "no deben quedar impunes", ha incidido en que también los ataques perpetrados previamente por el Ejército israelí "violaron las leyes de la guerra" al tener como objetivo zonas pobladas de Irán.