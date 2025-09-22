Human Rights Watch denuncia el arresto de seis periodistas en Etiopía desde mediados de agosto

"Las autoridades deben dejar de atacar a periodistas y profesionales de los medios", afirma la subdirectora en África de HRW, Laetitia Bader

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este lunes el incremento de arrestos de periodistas y trabajadores de la comunicación en Etiopía, tras la detención de al menos seis profesionales desde mediados de agosto con el objetivo de "silenciar la información independiente".

"Los renovados esfuerzos de las autoridades etíopes por silenciar la información independiente tienen como objetivo impedir el escrutinio público del Gobierno", ha afirmado la subdirectora para África de Human Rights Watch, Laetitia Bader, en un comunicado en el que la organización lamenta que la detención arbitraria de al menos seis profesionales de los medios de comunicación, incluyendo su incomunicación o detención prolongada sin cargos, renueva la preocupación por la libertad de prensa en Etiopía.

HRW ha puesto el foco también en la aprobación el 17 de abril de enmiendas a la ley de medios de comunicación de 2021, que "aumentan las posibilidades de interferencia política". En particular, el comunicado apunta a la transferencia de importantes responsabilidades que antes asumía la junta directiva del organismo regulador de los medios de comunicación al director general, un cargo designado por el primer ministro.

Este tipo de políticas "indican un retorno a prácticas autoritarias que podrían frenar la libertad de expresión y opinión", ha lamentado la ONG, que ha destacado que "el derecho de todos a unos medios de comunicación libres y dinámicos es aún más crucial de cara a las elecciones nacionales previstas para 2026". "Las autoridades deben dejar de atacar a periodistas y profesionales de los medios y liberar de inmediato a quienes han sido detenidos injustamente por su trabajo", ha aseverado la responsable regional de HRW.

"Los medios de comunicación y la sociedad civil etíopes deberían contribuir a las próximas elecciones para que sean libres y justas, sin temer ser arrestados ni autocensurarse", ha afirmado Bader, señalando que "las autoridades aún tienen tiempo de cambiar de rumbo y poner fin a su ataque despiadado contra periodistas y voces independientes".