Hungría aprueba desclasificar documentos de los servicios secretos de la época soviética

El primer ministro de Hungría, Peter Magyar, durante una rueda de prensa. - Daniel Alfoldi / Zuma Press / Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Hungría ha aprobado este martes desclasificar documentos de los servicios secretos anteriores a 1990, cuando la República Popular de Hungría estaba bajo influencia de la Unión Soviética, gracias a una legislación que permitiría investigar las actividades del régimen comunista.

El primer ministro de Hungría, Péter Magyar, ha celebrado el paso dado por la Asamblea Nacional "tras 36 años de retraso" y ha lamentado que Fidesz, el partido conservador del ex primer ministro Viktor Orbán, no apoye la medida. "El Parlamento húngaro votó hoy a favor de hacer públicos los archivos de los agentes. Fidesz no apoyó la propuesta. ¿Por qué?", ha indicado el dirigente húngaro en un mensaje en redes sociales.

Esta medida llega en el 70º aniversario de la Revolución húngara de 1956, el movimiento popular contra las autoridades comunistas, y cuando Tisza, el partido de Magyar, se ha propuesto arrojar luz sobre esta época y romper con una supuesta opacidad de la que acusa a Fidesz.

Con esta legislación, el archivo de los Servicios de Seguridad del Estado facilitará el acceso a los documentos almacenados de una forma sencilla y posible. Entre las medidas se incluirá una página web que simplificará y generalizará el acceso a los documentos.

Los archivos estarán disponibles en varias etapas, con una primera tanda que se hará pública antes del aniversario de la revuelta ciudadana que se cumple en octubre.

Las autoridades húngaras han criticado que hasta ahora, pese a que el país lleva varias décadas de gobiernos democráticos, no se hayan dado pasos "completos ni exitosos" en investigar las actividades de seguridad del Estado del régimen comunista.