Hungría aprueba una enmienda constitucional que permite destituir al presidente, cercano a Orbán

Parlamentarios húngaros en la Asamblea Nacional - Europa Press/Contacto/Bianca Otero

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Nacional de Hungría ha dado 'luz verde' este lunes a una enmienda constitucional que permite destituir al presidente, Tamás Sulyok, cercano al ex primer ministro Viktor Orbán y némesis del actual jefe del Ejecutivo, Peter Magyar.

La reforma a la Ley Fundamental --aprobada con 139 votos a favor, seis en contra y ninguna abstención-- incluye una disposición que pone fin al mandato del presidente un día después de promulgarse la citada legislación y que determina que la Asamblea Nacional deberá elegir a un nuevo jefe de Estado por un período máximo de cinco años.

La iniciativa también plantea establecer un límite de edad de 70 años para los miembros del Tribunal Constitucional; que los miembros del Parlamento puedan permanecer en el cargo un máximo de doce años y que los parlamentarios no pueden presentarse a comicios tras ser elegidos un máximo de tres veces.

Representantes de los opositores Fidesz --del ex primer ministro Viktor Orbán-- y del Partido Popular Demócrata Cristiano (KDNP) no han participado en la votación. En medio del debate, el líder del grupo parlamentario de Fidesz, Gergely Gulyás, ha anunciado de forma inesperada su dimisión, criticando que cada elemento de la reforma es una "transgresión sin precedentes".

Sulyok tendrá ahora que firmar la ley, que incluye su propia destitución, en un plazo de cinco días. El primer ministro ha advertido de que si el mandatario solicita al Tribunal Constitucional una revisión de la norma, su Ejecutivo planteará un proceso de destitución en su contra, según han recogido medios húngaros.

El partido Tisza de Magyar obtuvo una mayoría parlamentaria de dos tercios en las elecciones de mediados de abril, permitiéndole contar con los votos para modificar la Constitución y destituir al presidente, quien se negó a dimitir tras múltiples advertencias por parte del primer ministro.