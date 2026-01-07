Hungría carga contra garantías de seguridad ofrecidas a Ucrania: "Hay riesgo de una guerra directa con Rusia"

El ministro húngaro de Exteriores, Peter Szijjarto, durante una cita con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en Moscú. - Europa Press/Contacto/Sergei Karpukhin

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Hungría ha cargado este miércoles contra las garantías de seguridad ofrecidas a Ucrania por la coalición de voluntarios que lideran Francia y Reino Unido, asegurando que este paso genera el "riesgo de una guerra directa con Rusia".

"La Coalición de Voluntarios presentó una nueva propuesta que acerca a Europa a una confrontación directa con Rusia. Al intentar establecer una presencia militar en Ucrania, los países de Europa Occidental están creando el riesgo de una guerra directa con Rusia", ha asegurado el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, en un mensaje en rede sociales.

En este sentido, ha avanzado que Budapest se mantendrá al margen de los planteamientos para reforzar a Ucrania, apuntando que el país apoya las conversaciones de paz, y los contactos de alto nivel entre Estados Unidos y Rusia, y "rechaza firmemente este último paso hacia la guerra".

Reino Unido y Francia se comprometieron este martes a liderar el eventual despliegue de tropas internacionales en Ucrania, encuadradas en el marco de las garantías a Ucrania para reforzar su seguridad en el contexto de posguerra.

En la declaración de intenciones firmada por el primer ministro británico y el presidente francés, Emmanuel Macron, ambas potencias se comprometen ante Kiev a "desplegar unidades", junto a contingentes de los países que contribuyan a la eventual Fuerza Multinacional en territorio ucraniano "para apoyar las capacidades de Ucrania de disuadir a terceros países de llevar a cabo nuevos ataques contra su territorio". Estados Unidos por su parte ha avalado el paso dado por las potencias europeas pero queda por ver cual será su papel en el apoyo al contingente internacional.