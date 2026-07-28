Hungría crea una agencia para recuperar los fondos malversados durante el periodo de Orbán

Archivo - Viktor Orbán, ex primer ministro de Hungría. - Europa Press/Contacto/Alexander Ryumin - Archivo

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Hungría ha aprobado este martes la creación de una agencia para recuperar los fondos públicos que se pudieron malversar durante los 16 años de mandato del ex primer ministro Viktor Orbán, logrando así sacar adelante el nuevo Gobierno de Péter Magyar una de sus promesas durante la campaña.

La propuesta --que ha contado con el respaldo de 143 diputados, por otros 47 que votaron en contra, además de ninguna abstención-- busca identificar y recuperar aquellos fondos públicos que hubieran podido ser malversados, así como poner en marcha los procedimientos judiciales oportunos para ello, informa 'Nepszava'.

La Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Activos (ONPA) tendrá competencias para investigar delitos, procesar a los sospechosos, interponer demandas civiles para recuperar activos e incluso asumir temporalmente el control de empresas sospechosas de poseer patrimonio público obtenido de forma indebida.

La ONPA forma parte de una de las iniciativas del Gobierno de Magyar por atajar los casos de corrupción durante la era Orbán, periodo durante el cual Hungría cayó al último puesto de la Unión Europea en el índice anual de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional.

La UE llegó incluso a suspender miles de millones de euros en programas de financiación debido a estos malos resultados. Numerosos conglomerados dirigidos por aliados de Orbán surgieron de la nada durante la última década de su mandato, convirtiéndose a menudo en algunas de las mayores empresas de del país en sectores como la banca, la energía, la construcción y el turismo.