Hungría da por terminadas las restricciones tras la estabilización de la central nuclear de Paks

Central de Paks, en Hungría - Europa Press/Contacto/David Balogh

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Hungría, Peter Magyar, ha anunciado el final de las restricciones energéticas que había ordenado como medida de emergencia ante el desplome de la producción de la central nuclear de Paks, la única del país, por el descenso del caudal del río Danubio, imprescindible para refrigerar sus reactores, en plena sequía en el centro de Europa.

Las recientes lluvias en Austria se traducirán en una subida de las aguas del gran río europeo en las próximas horas, ha anunciado Magyar en un mensaje publicado en redes sociales.

"El suministro de energía y agua de nuestro país es estable. A partir de mañana, no será necesario el recorte voluntario del consumo", ha asegurado Magyar.

"La turbina de Paks produce de manera estable. El nivel del agua del Danubio aumentará temporalmente en 20-30 centímetros gracias a las precipitaciones caídas en Austria", ha añadido antes de dar las gracias a la población por la "solidaridad nacional sin precedentes observada en los últimos días".

La crisis en el Danubio ha extendido en mayor o menor medida durante finales de la semana pasada y principios de la actual a los países por los que discurre el río.

En Rumanía, por ejemplo, ha sido necesario efectuar voladuras controladas para potenciar el caudal y garantizar así el funcionamiento de la central nuclear de Cernavoda.