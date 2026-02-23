Hungría defiende su bloqueo a las sanciones de Rusia y carga contra Kiev por atacar su soberanía energética

Archivo - El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán - PRESIDENCIA DE HUNGRÍA - Archivo

BRUSELAS, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, ha defendido el bloqueo de su país al nuevo paquete de sanciones de la UE contra Rusia y el préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev, esgrimiendo que "Ucrania odia a Hungría" y que su país es soberano para elegir qué fuentes de energía compra mientras que Kiev "no tiene derecho" a poner en riesgo su seguridad energética.

"No odiamos a Ucrania, el problema es que el Estado ucraniano odia a Hungría y ha llevado a cabo un enfoque político antihúngaro durante los últimos diez años. Ucrania se ha comportado de manera muy hostil hacia Hungría", ha sostenido el jefe de la diplomacia húngara en declaraciones a los medios antes de asistir a la reunión de ministros de Exteriores de los 27 que tiene lugar este lunes en Bruselas.

Szijjártó ha defendido el "derecho soberano nacional" de su país a comprar crudo ruso porque no está dispuesto a "comprar fuentes de energía más caras que las actuales", además de señalar que la cantidad de petróleo que su país compra a Moscú es un "insignificante" 0,2% del PIB de Rusia.

"Entiendo que hay algunos consejos y buenas ideas sobre cómo deberíamos hacerlo, pero yo nunca doy ningún tipo de consejo ni buena idea a otros países sobre cómo configurar su combinación energética nacional. Así que se trata de un enfoque muy hipócrita", ha proseguido en su explicación.

El ministro húngaro ha cargado duramente contra Ucrania porque "no tiene derecho a poner en riesgo" la seguridad energética de Hungría, y le ha exigido que "reinicien inmediatamente" los suministros de petróleo a su país, ya que "no existe ninguna razón técnica ni física" para que no lo hagan.

Pero también ha criticado al Ejecutivo comunitario, que en su opinión se comporta como "una Comisión de Ucrania". "Es muy frustrante, para ser sincero, que aquí en Bruselas normalmente se posicionen del lado de un Estado no miembro de la UE en contra de Estados miembros de la UE", ha señalado.

Con todo, ha indicado que "cuando los ucranianos decidan reanudar los suministros de petróleo", entonces podrán replantearse la situación con las sanciones a Rusia y el préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev, porque el oleoducto Druzhba "no ha sido alcanzado por ningún ataque ruso" y "no ha sufrido daños".

"Es puramente una decisión política de Ucrania. Es un chantaje puro contra Hungría para cambiar nuestra posición respecto a Ucrania y la adhesión a la UE y todo ese tipo de cuestiones. Por supuesto, se coordinan con nuestra oposición, ya que estamos en la fase preparatoria de nuestras elecciones", ha aseverado.

Szijjártó ha finalizado asegurando que "la pelota está en su tejado" y que Hungría no aprobará el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia "porque Ucrania ha decidido no reanudar los suministros de petróleo a Hungría" poniendo en peligro su seguridad energética.

BLOQUEO DE HUNGRÍA EN REPRESALIA A UCRANIA

Este domingo, el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, anunció el bloqueo en el Consejo de Asuntos Exteriores de este lunes "hasta que Ucrania no reanude el transporte de petróleo a Hungría y Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba", alegando que hasta entonces no permitirán "que se tomen decisiones importantes para Kiev".

Ya el viernes, Hungría avisó de que bloquearía el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania de la UE tras acusar al país dirigido por Volodimir Zelenski de estar "chantajeando" a Budapest deteniendo el tránsito de petróleo en coordinación con Bruselas y la oposición húngara para crear interrupciones en el suministro a Hungría y aumentar los precios del combustible antes de las inminentes elecciones.

La postura húngara tiene lugar en un momento en el que se encuentra paralizado el oleoducto Druzhba, el más largo del mundo y principal vía de transporte de petróleo ruso hacia Europa. Estas instalaciones están en el punto de mira de Ucrania, que las ha atacado en varias ocasiones durante la guerra, para malestar de Hungría y Eslovaquia, que han denunciado que esto amenaza su seguridad energética.