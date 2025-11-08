Hungría desmiente que la exención energética de Trump tenga solo un año de duración

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, durante su visita a la Casa Blanca el 8 de noviembre de 2025 - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz/POOL

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Hungría ha insistido en que las exenciones que ha recibido del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre cualquier compra compra de gas y petróleo de Rusia tienen carácter indefinido y no están limitadas en el tiempo.

Un funcionario de la Casa Blanca había asegurado a la cadena británica BBC que la exención tenía una duración limitada a un año pero el ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijjártó, ha reiterado que es una "noticia falsa". "Quienes escriben esto no estaban presentes", ha añadido en su cuenta de X antes de reiterar que "la exención es permanente por tiempo indefinido".

El ministro anunció este viernes que Estados Unidos le ha otorgado una exención "total e ilimitada" a las sanciones sobre la energía rusa antes de que Orbán matizara poco después que "Trump ha garantizado la exención total de sanciones para los gasoductos TurkStream y Friendship", gesto que ha agradecido al considerar que permitirá a Hungría "seguir proporcionando a las familias los precios energéticos más bajos de Europa".

Antes de la reunión, el jefe de la diplomacia húngara había comentado que el objetivo del encuentro era firmar un acuerdo de cooperación nuclear y un pacto por el que Hungría seguirá adquiriendo "de forma legal y sin restricciones" energía procedente de Rusia.

Szijjártó había esgrimido la necesidad de firmar este último acuerdo por "las realidades geográficas" y había remarcado que la energía rusa "es esencial para la seguridad energética de Hungría".