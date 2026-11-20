Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el primer ministro de Hungría, Péter Magyar, en una reunión a los márgenes del Consejo Europeo que se celebra deste este jueves en Bruselas. - PRESIDENCIA DE HUNGRÍA - Archivo

BRUSELAS, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ucrania podrá abrir los dos bloques de capítulos que le quedaban por iniciar a negociar antes de que acabe el año, después de que Hungría haya levantado el veto que venía manteniendo desde hace meses en medio del acercamiento entre Budapest y Kiev, que se reflejó el mes pasado en un acuerdo para sentar la bases de unas nuevas "relaciones políticas y económicas" después del pacto para proteger a la minoría húngara en territorio ucraniano.

Según han confirmado fuentes europeas y diplomáticas a Europa Press, los Veintisiete han aprobado este viernes a nivel de embajadores los documentos que recogen los resultados del examen analítico del proceso de adhesión de Ucrania --y también Moldavia, cuyo proceso va de la mano del de Ucrania-- para los bloques de capítulos 4 y 5.

Se trata de un trámite en todo el proceso, ya que ahora los Estados miembro deberán acordar sus posiciones comunes de negociación con Kiev y Chisinau, con vistas a celebrar una conferencia intergubernamental antes de que finalice el año.

Ucrania ya tiene abiertos cuatro de los seis grupos de capítulos de los que consta el proceso de adhesión. Budapest levantó en junio su bloqueo al inicio formal de las negociaciones, que había durado dos años bajo el mandato del ex primer ministro Viktor Orbán.

El nuevo jefe del gobierno húngaro, Péter Magyar, anunció entonces que apostaba por abrir un nuevo capítulo en las relaciones con Kiev, toda vez que comenzaban las conversaciones para resolver diferencias bilaterales sobre los derechos de la minoría húngara en Ucrania. En octubre, Magyar y Zelenski llegaron finalmente a un acuerdo sobre los húngaros que viven en territorio ucraniano.

Los dos bloques que quedan por abrir abarcan buena parte de las políticas comunes de la UE. El 4, de agenda ecológica y conectividad sostenible, incluye los capítulos de transportes, energía, redes transeuropeas y medio ambiente y cambio climático. El 5 incluye capítulos de recursos, agricultura y cohesión, entre otros.