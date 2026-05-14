Hungría levanta el estado de emergencia vigente desde la crisis del coronavirus

Péter Magyar, primer ministro de Hungría. - Europa Press/Contacto/Peter Zsolnai

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro húngaro, Péter Magyar, ha anunciado este jueves que pone fin al estado de emergencia vigente desde la crisis del coronavirus y que fue prorrogado en 2022, en respuesta a las posibles riesgos humanitarios y a la seguridad tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania.

"El estado de emergencia de guerra en Hungría está llegando a su fin, y con él también ponemos fin a la regla de emergencia basada en los decretos introducidos por el gobierno de Orbán hace seis años", ha dicho en redes sociales.

"Estamos regresando a la normalidad", ha afirmado Magyar. Aquel estado de emergencia otorgó al entonces gobierno del primer ministro Viktor Orbán la facultad de gobernar por decreto, lo que le generó críticas entre sus socios europeos.

Orban decretó estas medidas en 2020 para hacer frente a las consecuencias de la pandemia de la COVID-19, si bien dos años después decidió extenderlas para hacer frente a los desafíos de la guerra en Ucrania. La última de estas prórrogas, avalada por el Parlamento a finales de 2025, finalizó este miércoles 13 de mayo.

En estos últimos cuatro años se han emitido más de 170 decretos. Ciertas disposiciones relacionadas con las ayudas al campo, la limitación de precios del combustible, e incluso de los márgenes de beneficio de ciertos productos, se mantienen después de una nueva ley aprobada hace unos días en el Parlamento.