Hungría y Ucrania se enzarzan en un cruce de declaraciones con acusaciones de injerencia y de uso de minorías

Los gobiernos de Hungría y de Ucrania han protagonizado en las últimas horas un intenso cruce de acusaciones en las que ambas partes se han reprochado su posicionamiento y en las que Hungría señala a Kiev por injerencia electoral mientras Kiev reprocha a Budapest que utilice a la minoría húngara de Ucrania como rehén.

Todo comenzó con unas declaraciones del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quien dijo el viernes que "no creo que haya ningún parlamento húngaro en los próximos cien años que apoye la adhesión de Ucrnaia a la UE".

En respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sibiha, ha apuntado que "su plan está condenado al fracaso". "Tu jefe de Moscú no durará 100 años ni aunque estuviérais dispuestos a donarle todos los órganos. Algún día Ucrania se unirá a la UE y enmarcaremos este titular en el Parlamento de Ucrania para recordar tus mentiras durante los cien próximos años", ha afirmado en un mensaje publicado en redes sociales.

El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, ha intervenido para denunciar la "interferencia" ucraniana en las próximas elecciones húngaras, previstas para el 12 de abril. "Sabemos queréis un Gobierno que le diga que sí a Bruselas y que esté dispuesto a arrastrar a Hungría a vuestra guerra, ¡pero no vamos a permitirlo! ¡El gobierno húngaro soberano seguirá protegiendo al país y a su gente de vuestra guerra! ¡Hungría primero!", ha espetado.

Más tarde, Sibiha ha sacado a colación a la población húngara de Transcarpatia. "Viktor Orbán y su equipo no se preocupan del bienestar y la seguriad de los húngaros que viven en Ucrania. Orbán solo quiere que sigan siendo rehenes de sus aventuras geopolíticas y seguir blanqueando dinero a través de trucos y fundaciones en el extranjero para construir otro estadio de fútbol o un nuevo zoológico privado con cebras", ha afirmado.

Sibiha considera así que "Viktor Orbán está cometiendo un nuevo crimen contra el pueblo húngaro y contra Hungría en sí". "La entrada de Ucrania en la UE acercará la paz más y garantízaría la seguridad y prosperidad para toda Europa y para toda la nación húngara", ha subrayado.

En cambio, el bloqueo húngaro sirve para "cumplir con los deseos de Putin", en referencia al presidente ruso, Vladimir Putin. "Ni Hungría ni el pueblo húngaro no se merecen esto", ha argumentado, al tiempo que ha señalado que "en lo que atañe a las elecciones, no debeís temer por Ucrania, sino por el pueblo húngaro, que está cansado de vuestras mentiras, de vuestra cleptocracia y de vuestro odio".

La última palabra, hasta el momento, la tiene Szijjártó, que Sibiha "acaba de anunciar que el Gobierno ucraniano está participando en las elecciones húngaras". "Se presentan con el nombre Tisza. Pero ministro, ¡tenga cuidado! Perderá mucho. Más e lo que cree", ha advertido en referencia al conservador Partido Respeto y Libertad (Tisza), al que las encuestas auguran un buen resultado.

Entre 100.000 y 150.000 húngaros viven en la provincia ucraniana de Transcarpatia, una minoría dentro del total de 1,3 millones de habitantes de la zona. Tras la disolución del Imperio Austrohúngaro, en 1919, la zona quedó bajo control de Checoslovaquia y después de la II Guerra Mundial, integrada en la República Socialista Soviética de Ucrania, en la URSS. En 1991 el 78 por ciento de la población votó a favor de la autonomía, pero ésta nunca se aplicó.