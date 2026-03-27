Los hutíes afirman estar "listos" para intervenir en la guerra de Irán

Archivo - El portavoz de operaciones militares de los hutíes de Yemen, Yahya Sari - Europa Press/Contacto/Osamah Yahya - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los rebeldes hutíes de Yemen han asegurado este viernes que el grupo está "listo" para participar en la guerra en curso en Oriente Próximo, desatada hace casi un mes, con la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha respondido con ataques contra territorio israelí e intereses de Washington en países de la zona.

"Tenemos el dedo en el gatillo para una intervención militar directa", ha señalado su portavoz de operaciones militares, Yahya Sari, en un comunicado donde ha condicionado la participación del grupo fundamentalista en el conflicto a "la continuación de la escalada" contra Irán y aliados como el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

Sari ha declarado asimismo que los hutíes entrarán en la guerra ante "la formación de cualquier otra alianza con Estados Unidos e Israel contra" Irán y ante el "uso del mar Rojo" por Washington y Tel Aviv para llevar a cabo operaciones "hostiles" contra el país asiático y cualquier otro estado "musulmán". "No (lo) permitiremos", ha asegurado.

El portavoz militar ha apelado a la necesidad de que Estados Unidos e Israel respondan "de inmediato a los esfuerzos diplomáticos internacionales" para poner fin al conflicto, alegando que se trata de "una agresión injusta, opresiva y no provocada que socava la estabilidad y la seguridad a nivel mundial y regional, y perjudica a la economía mundial".

Asimismo, ha pedido el "cese inmediato" de ataques contra Palestina, Líbano, Irán e Irak, que ha descrito como "países musulmanes", así como el "levantamiento del injusto asedio sobre Yemen" y la aplicación del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, recordando "las obligaciones que este incluye en materia de derechos humanitarios y derechos legítimos del pueblo palestino".

Sus palabras se suman a las del líder de los hutíes, Abdul Malik al Huti, que en la víspera amenazó con entrar en la guerra en Oriente Próximo en caso de que sea necesario "intervenir frente al enemigo sionista y estadounidense", si bien el grupo se ha mantenido de momento al margen del conflicto.

"Ante el más mínimo suceso que requiera una respuesta militar, intervendremos sin dudar, como hemos hecho veces anteriores. Yemen no dudará a la hora de cumplir su deber frente a los tiranos de nuestro tiempo: los judíos, los sionistas y su brazo estadounidense", afirmó en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Saba, controlada por los propios rebeldes yemeníes.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.