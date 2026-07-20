Los hutíes imponen un bloqueo naval contra Arabia Saudí en respuesta al continuo "asedio" de Riad

Archivo - Partidarios de los rebeldes hutíes de Yemen - Europa Press/Contacto/Osamah Yahya - Archivo

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los rebeldes hutíes de Yemen han anunciado este lunes la imposición de un bloqueo naval contra Arabia Saudí en respuesta al continuo "asedio" de Riad en el marco del incremente de tensiones entre las partes tras los ataques registrados contra el aeropuerto de la capital de Yemen, Saná, y el posterior bombardeo en respuesta contra las instalaciones aeroportuarias saudíes de Abha.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari, ha indicado en un comunicado difundido en sus redes sociales que el "embargo marítimo contra el enemigo saudí criminal" se aplica en virtud del concepto del "ojo por ojo" y ha detallado que el bloqueo naval entrará en vigor "con efecto inmediato".

Sari ha defendido el derecho del pueblo yemení "a responder al bloqueo con otro bloqueo y a responder a toda la escalada con una escalada equivalente", consolidando así una ecuación de reciprocidad, mientras que ha afirmado que "cualquier acto insensato" que dé paso a "cualquier escalada" en la región será respondido por sus fuerzas con contundencia.

"El enemigo criminal saudí mantiene desde hace casi doce años un asedio injusto y opresivo contra nuestro querido pueblo, saqueando nuestros recursos e imponiendo un bloqueo total a nuestros puertos y aeropuertos por tierra, mar y aire", ha criticado, agregando que ha provocado un sufrimiento "inaceptable" a la población hasta "niveles insoportables" que no tiene "justificación alguna".

El portavoz militar de los rebeldes --que ha calificado el bloqueo saudí de "ilegítimo" y ha hecho un llamamiento a la población a manifestarse el viernes en contra de Riad-- ha recordado también el reciente ataque contra el Aeropuerto Internacional de Saná, una "agresión cruel y alevosa" contra Yemen.

"Nuestro pueblo no puede soportar este bloqueo y agresión injustos sin tomar cartas en el asunto; nuestro gran pueblo es un pueblo fiel y resiliente, un pueblo de fe y sabiduría que defiende una causa justa y tiene pleno derecho a hacer frente a este bloqueo y agresión injustos utilizando todos los medios a su alcance", ha dicho.

El anuncio se produce después de que los hutíes denunciaran un bombardeo del Ejército de Arabia Saudí contra el aeropuerto de Saná, que enmarcaron en "una declaración de guerra", tras avisar a Riad de que "debe asumir toda la responsabilidad por las consecuencias".

El Ejército de Yemen --vinculado a las autoridades reconocidas internacionalmente, que tienen su base en la ciudad de Adén (sur) y respaldado por la coalición militar encabezada por Riad-- reivindicó la autoría del ataque y afirmó que el objetivo fue "impedir que un avión iraní aterrizara en territorio yemení".

Saná lleva desde finales de 2014 bajo control de la insurgencia hutí y ha desplazado al Gobierno reconocido por la comunidad internacional a la ciudad de Adén, en el sur del país. Los hutíes son ahora mismo la principal potencia de un país sumido en una de las peores crisis humanitarias del mundo, agravada por los ataques hutíes contra Israel y la navegación en el mar Rojo como gesto de apoyo, explican los rebeldes, a la causa palestina.