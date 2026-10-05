Los hutíes lanzan una oleada de misiles y drones contra objetivos militares y económicos saudíes

Archivo - El portavoz de operaciones militares de los insurgentes yemeníes, Yahya Sari - YAHYA SARI - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las milicias hutíes de Yemen han informado este lunes del lanzamiento de una serie de misiles y drones contra objetivos militares y económicos dentro del territorio saudí en represalia por los bombardeos saudíes en Yemen.

"Las Fuerzas Armadas yemeníes han llevado a cabo tres operaciones militares con un gran número de misiles balísticos y de crucero y drones", ha explicado el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari.

En concreto, los hutíes han atacado el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad con "un ataque preciso y directo" que "ha causado alteraciones del tráfico aéreo".

También han atacado la refinería de la empresa petrolera Aramco en Rabigh con "un ataque preciso y directo" que ha provocado un incendio en el lugar.

Por último, en la tercera operación han atacado el Aeropuerto de Abha, la base aérea de JAmis Mushait, el cuartel de Aqifa (Asir) y "otros puntos críticos" de Najrán y Yizán.

Además, Sari ha reiterado la advertencia "a todas las aerolíneas internacionales" para que cesen lo svuelos en el espacio aéreo saudí porque "es zona de operación de nuestras fuerzas, con la excepción del sagrado espacio aéreo de La Meca y Medina", lugares santos musulmanes por excelencia. "Declinamos cualquier responsabilidad por las consecuencias de ignorar esta advertencia", ha argumentado.

El portavoz militar hutí ha denunciado la "agresión" saudí con 60 ataques aéreos en las últimas 24 horas contra la capital, Saná, y las provincias de Al Yauf, TAiz, Hajja, Sada y Marib que "han causado víctimas civiles, incluidos mujeres y niños". En total los hutíes han contabilizado 1.576 ataques saudíes desde el inicio de la última escalada.