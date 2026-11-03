Los hutíes reivindican ataques contra el aeropuerto de Abha y una base militar saudí

Archivo - El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari, en un mensaje difundido por televisión. - Osamah Yahya / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades militares de los rebeldes hutíes de Yemen han reivindicado este martes dos ataques contra objetivos en Arabia Saudí, que incluyen el aeropuerto internacional de Abha, en el suroeste del país, y la cercana base militar de Jamis Mushait.

Según ha informado el portavoz militar de los insurgentes, el general Yahya Sari, una operación con drones ha golpeado "con precisión" el aeropuerto de Abha "perturbando el tráfico aéreo" de la infraestructura.

Una segunda operación militar ha implicado un ataque con un misil balístico que, según los rebeldes yemeníes, ha supuesto un "golpe directo" contra la base aérea saudí.

En este contexto, las fuerzas de la coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí han informado de la interceptación y destrucción de un dron en la región de La Meca, en medio de la oleada de denuncias en este sentido contra las milicias hutíes.

En respuesta, el portavoz militar de los rebeldes yemeníes ha desmentido que estén detrás de esta operación y acusando a Riad de "inventarse hechos y tergiversar la realidad" sobre ataques a La Meca.

"Se trata de una mentira descarada, una vieja mentira a la que recurren cada vez que sufren reveses en el campo de batalla a manos de nuestros heroicos combatientes", ha asegurado el portavoz hutí que ha incidido en que Arabia Saudí ante las "derrotas" que cosecha en el campo de batalla ha pedido a Israel "que intervenga de su lado contra nuestro pueblo fiel y firme".