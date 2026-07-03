Los hutíes de Yemen acusan a Arabia Saudí de violar su espacio aéreo para derribar un avión procedente de Irán

Archivo - Bandera de Arabia Saudí - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los rebeldes hutíes de Yemen han denunciado este viernes la violación del espacio aéreo del país por parte de cazas saudíes, que habrían intentado impedir el aterrizaje de un avión civil iraní en el aeropuerto de la capital, Saná.

El portavoz de operaciones militares de los hutíes, el general Yahya Sari, ha explicado en un comunicado que el suceso ha tenido lugar este viernes a las 5.20 horas (hora local), cuando "una formación de aviones de combate del enemigo saudí violó el espacio aéreo yemení en un intento de impedir que un avión civil iraní" aterrizara en el Aeropuerto Internacional de Saná.

Sari, que ha precisado que a bordo de la aeronave viajaban "más de 200 ciudadanos varados, heridos y enfermos", ha celebrado que Riad "fracasó gracias a la interceptación de los aviones de combate por parte de las Fuerzas Armadas yemeníes, que frustraron esta maniobra al disparar contra ellos varios misiles de defensa aérea, obligándolos a abandonar el espacio aéreo yemení".

Tras ello, el portavoz de la insurgencia hutí ha advertido contra cualquier nuevo intento de violar el espacio aéreo yemení o cualquier agresión contra su territorio por parte de Arabia Saudí, prometiendo una "repuesta contundente contra sus aeropuertos e intereses vitales tanto en tierra como en el mar".

Asimismo, ha avisado de que no aceptarán que "el injusto bloqueo saudí-estadounidense" sobre Yemen se extienda "indefinidamente" y asegurado que tomarán "todas las medidas legítimas" para ponerle fin. "Las Fuerzas Armadas (...) tienen el dedo en el gatillo para ejecutar las directivas destinadas a romper el asedio saudí-estadounidense sobre nuestro querido pueblo y expulsar a los ocupantes", ha agregado.

En este sentido, el representante hurí ha defendido la "necesidad de poner fin al asedio y al control sobre el Aeropuerto Internacional de Saná", el cual, ha recordado, lleva "bajo un bloqueo injusto cerca de once años".

Además, ha confirmado el mantenimiento de la ruta entre Saná y Teherán y agradecido "profundamente" a las autoridades de Irán por "tomar la iniciativa de romper el asedio y transladar a los enfermos, a las personas varadas" a la capital yemení.

Los hutíes controlan Saná y otras zonas del norte y el oeste del país tras su ofensiva en 2014, mientras que las autoridades reconocidas internacionalmente --respaldadas por una coalición militar encabezada por Arabia Saudí-- tienen su sede en la ciudad de Adén (sur).

El conflicto, que ha sumido al país en una grave crisis humanitaria, sigue activo, si bien ha bajado de intensidad y ha estado marcado durante los últimos años por los ataques de Israel contra los hutíes al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, por los ataques insurgentes contra la navegación internacional más la consiguiente respuesta armada de EEUU, y por los enfrentamientos entre las tropas yemeníes y los separatistas del Consejo de Transición del Sur (CTS).